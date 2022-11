Supporteren voor België of Marokko? "Voor allebei, dan is het sowieso feest!"

Een vraag die tot vervelens toe gesteld is aan elke Belg met Marokkaanse roots: voor wie ga je nu eigenlijk supporteren om 14 uur?

"Het is moeilijk om te kiezen", vertelt MNM-dj Kawtar Ehlalouch. "Gisteren was ik op een familiefeest en ging het uiteraard over het WK. Daar had iedereen toch wat uiteenlopende meningen."

"Ik denk dat ik het een beetje ga aanpakken zoals mijn papa. Hij supportert voor de ene ploeg, maar merkt hij dat de tegenstander beter is, dan durft hij toch zeer subtiel te switchen."