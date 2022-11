Tarik Tissoudali over België - Marokko: "Op het veld zal het oorlog zijn"

Hij schoot Marokko met twee levensbelangrijke goals in de barragematchen tegen Congo naar het WK. Tegen de Rode Duivels staat Marokko opnieuw voor een cruciaal duel, maar missen ze hun talisman. Tarik Tissoudali kijkt zondag noodgedwongen op televisie naar de wedstrijd. Ondanks de tegenslag loopt hij over van liefde als hij met ons praat over zijn nationale ploeg.

Tarik Tissoudali stelt Marokko voor

Marokko zal oorlog maken

Terwijl hij zelf met familie en vrienden in België naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels zal kijken, voorspelt Tarik Tissoudali dat het openbare leven in Marokko zondag rond 14 uur zal stilvallen. Voetbal is met voorsprong sport nummer 1 in Marokko. "Marokkaanse fans zijn bijzonder fanatiek. Ze zitten vol adrenaline en zijn drie keer zo luid als in België." Iets waar de Rode Duivels zich beter op voorbereiden, want Tissoudali verwacht heel veel fans in het stadion. "De fans willen er gewoon zijn voor hun land. Dan maakt het hen niet uit hoeveel zo'n reis kost. Iedereen wil naar Qatar gaan."

Als Romelu Lukaku sukkelt met kleine kwaaltjes, zou ik hem niet aanraden om te spelen. Marokko zal niet lief zijn. Tarik Tissoudali

"We zitten in een moeilijke groep met Kroatië en België als grote namen. De Rode Duivels zijn de topfavoriet in de groep. België is een topland op dit WK, maar op het veld zal het oorlog zijn", voorspelt de speler van AA Gent. "Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen gaan alles geven en dan kunnen details het verschil maken. Als Romelu Lukaku sukkelt met kleine kwaaltjes, zou ik hem niet aanraden om te spelen. Marokko zal niet lief zijn", lacht Tissoudali.

"Marokkaanse fans willen krampen zien"

Het 22e land op de FIFA-ranking is een te duchten tegenstander voor de Rode Duivels. Marokko neemt voor de zesde keer deel aan het WK en koppelt individueel talent aan een grote nationale trots. "De sterren van het team zijn Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal en Noussair Mazraoui. Maar iedereen die het shirt van de nationale ploeg aantrekt, speelt eigenlijk voor het hele land", legt Tarik Tissoudali uit.

Antivoetbal zullen we nooit spelen, daar zijn we niet voor gemaakt. Tarik Tissoudali

"Dat merk je pas als je in Marokko zelf bent. Een speler van de nationale ploeg wordt behandeld als een koning op voorwaarde dat je alles geeft voor de ploeg. De fans willen krampen zien. De liefde voor je land is heel groot in Afrika."

Tissoudali ziet in het defensieve compartiment van de Rode Duivels kansen liggen voor zijn landgenoten. "Marokko speelt creatief, agressief en met veel beweging. Antivoetbal zullen we nooit spelen, daar zijn we niet voor gemaakt."

Ziet Tissoudali zwaktes in het eigen elftal? "Die ga ik natuurlijk niet vertellen", lacht de speler van Gent. "Dat zou mijn eigen land verraden zijn."

Warme ontvangst voor El Khannouss

We wijzen dan maar zelf op een onzekere factor bij Marokko. Bondscoach Walid Regragui nam pas drie maanden voor het begin van het toernooi de fakkel over van Vahid Halilhodzic. Regragui verraste met de selectie van Genk-speler Bilal El Khannouss (18). "Ik had zijn selectie wel een beetje verwacht", zegt Tarik Tissoudali. "Niet dat de bondscoach me over Bilal gepolst had, maar hij verdient dit."

Ik heb enkele spelers een berichtje gestuurd om El Khannouss goed op te vangen. Tarik Tissoudali