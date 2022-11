Onze man keek naar Marokko-Kroatië: 5 lessen voor de Rode Duivels

Wat heeft het duel tussen Marokko en Kroatië ons geleerd met het oog op hun duels tegen de Rode Duivels? Bert Sterckx gaf commentaar op de eerste wedstrijd in groep F. Uit zijn scoutingsverslag trokken we 5 lessen.

1) Uitslag is goed nieuws voor de Belgen

Voetballend loste het duel tussen Marokko en Kroatië de verwachtingen niet in. De angst om de belangrijke eerste WK-match te verliezen was groter dan de wil om te winnen en dat leverde een droge 0-0 op. "Je verwachtte een goede, aanvallende wedstrijd, maar we zijn bedrogen uitgekomen", lezen we in het rapport van Bert Sterckx. "Het draaide om controle houden. De verdedigers waren de hele wedstrijd baas." Voor de Rode Duivels is die puntendeling goed nieuws. "Na de zege tegen Canada begint België met minder druk aan zijn tweede wedstrijd tegen Marokko."

Als Marokko speelt zoals tegen Kroatië, moet de bal sneller rondgaan. Bert Sterckx

2) Marokko kan gedisciplineerd spelen

Zondag volgt de volgende opdracht voor de Rode Duivels tegen Marokko. De Noord-Afrikanen dragen de stempel een ploeg van creatieve, aanvallende spelers te zijn. Tegen Kroatië hebben we geleerd dat ze ook gedisciplineerd uit de hoek kunnen komen, als de wedstrijdomstandigheden daar om vragen. "Marokko is een vrij jonge ploeg, maar het speelde niet met open vizier tegen de vicewereldkampioen", schrijft Bert Sterckx in zijn rapport. "Dat zag je goed bij Mazraoui en Hakimi, heel goede vleugelspelers, die zich graag aanvallend uitleven. Dat deden ze niet om te voorkomen dat er ruimte in hun rug zou ontstaan."

"Als Marokko zo speelt, moet de bal sneller rondgaan dan bij de Kroaten woensdag. Zelfs een strateeg als Modric vond geen gaatje. We weten van verschillende wedstrijden van de Rode Duivels, onlangs nog tegen Egypte, dat België het daar ook niet altijd meer makkelijk mee heeft."

3) Kroaten worden niet graag hoog vastgezet

Vicewereldkampioen Kroatië geldt samen met de Rode Duivels als de favoriet in groep F. Bert Sterckx vond hun eerste wedstrijd nochtans niet overtuigend. "Ik had meer moed en durf verwacht. Kroatië heeft er ook na het WK in Rusland nochtans best een goed parcours opzitten." "Tactisch viel me op dat Kroatië het moeilijk had met de hoge druk die Marokko in het begin van de match kwam zetten." "Grote kansen heeft dat uiteindelijk niet opgeleverd omdat Marokko zelf niet zuiver en efficiënt genoeg was aanvallend. En na een twintigtal minuten viel die hoge druk ook weg."

Types als Openda en Trossard zullen voor meer schade zorgen dan Batshuayi als de match op slot zit. Bert Sterckx

4) Bij afwezigheid van Lukaku kiest Roberto Martinez best voor wendbare spits

Kansen waren tijdens Marokko-Kroatië schaarser dan drinkwater in de Qatarese woestijn. In een wedstrijd met weinig tempo werden de leiders van de verdediging, Romain Saïss (Marokko) en Dejan Lovren (Kroatië), nooit in verlegenheid gebracht. Tactisch valt daar misschien een les uit te trekken voor de Rode Duivels. "Als Romelu Lukaku niet beschikbaar is, zou ik met wendbare spitsen spelen. Zeker als de match op slot zit", heeft Bert Sterckx genoteerd. "Types als Openda en Trossard zullen op zo een moment zowel tegen Marokko als Kroatië voor meer schade zorgen dan Michy Batshuayi."



5) De echte kwaliteiten komen pas boven als uitschakeling dreigt

De slotconclusie van het scoutingsrapport over Kroatië en Marokko is deze: de echte kwaliteiten van een land krijg je op een eerste wedstrijd zelden te zien. Die drijven eerder boven als landen met het mes op de keel moeten spelen. "In hun openingsmatch konden Marokko en Kroatië allebei duidelijk leven met een punt. Het gevaar is dat we nu grote conclusies gaan trekken, maar de Belgen blijven wel favoriet in groep F", besluit Bert Sterckx.