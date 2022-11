Kroatië en Marokko, concurrenten van de Belgen, imponeren niet in scoreloos gelijkspel

Marokko - Kroatië in een notendop:

Weinig kansen voor de pauze

Marokko en Kroatië trapten de 4e wedstrijddag op het WK op gang. Meteen ook de eerste wedstrijd in groep F, de groep van de Rode Duivels. De Belgische scouts hadden hun vergrootglas dus bovengehaald voor dit duel.

Al was het in de eerste helft vooral te hopen dat die scouts niet in slaap gevallen waren. De Kroaten slaagden er niet in de Marokkaanse organisatie te ontwrichten. Een schot van grote afstand van Perisic leek het enige hoogtepunt te worden.

Tot in het slot Kroatië toch opeens tot een goede kans kwam. Vlasic kon een voorzet van Sosa bijna in doel tikken, maar Bounou was nog wakker en kwam een eerste keer goed tussenbeide. Nog geen minuut later besloot Modric op een afvallende bal net over doel. Een brilscore bij de rust was echter onvermijdelijk.