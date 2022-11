Marokko houdt hart vast: sleutelspelers Hakimi en Mazraoui onzeker tegen België

Noussair Mazraoui (25) werd tijdens de eerste wedstrijd van Marokko tegen Kroatië met een draagbaar van het veld gedragen. De rechterflankverdediger is geraakt aan de ribben.

Achraf Hakimi speelde de wedstrijd wel uit, maar ook hij is onzeker voor de volgende wedstrijd. De speler van PSG heeft last van zijn kuit.

Voor beide spelers geldt dat het afwachten is hoe hun blessures evolueren. Heel veel tijd is er niet, want Marokko speelt zondag om 14u Belgische tijd de belangrijke match tegen België. Marokko heeft na 1 wedstrijd 1 punt in groep F.

Als zowel Hakimi als Mazraoui niet speelklaar geraken, is dat een serieuze aderlating voor Marokko. De rechter- en linkerflanken van Marokko zijn belangrijke wapens dankzij hun talent en ervaring op het hoogste niveau.

Bovendien heeft bondscoach Regragui niet veel alternatieven in zijn selectie zitten.