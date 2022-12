Dribbelwonder, afwasser en jeugdtrauma's: wat u nog niet wist over de Marokkaanse helden

Wist u al dat Azzedine Ounahi het meest dribbelt in de Ligue 1, na Messi? En dat keeper Yassine Bounou betere cijfers kan voorleggen dan Thibaut Courtois bij Real Madrid? Leer iets bij over de helden van Marokko aan de hand van deze opvallende weetjes.

Yassine Bounou: laatbloeier met betere cijfers dan Courtois

31 jaar - Doelman - Sevilla "Het beste moet nog komen bij Bounou." Dat is wat Omar Harrak, zijn keeperstrainer bij Girona, 2 jaar geleden zei. Pas op zijn 26e kon Bounou echt doorbreken bij het Catalaanse team. Bij Sevilla kan hij nu erg mooie statistieken voorleggen. In 120 matchen voor zijn ploeg hield Bounou 53 keer de nul en incasseerde hij slechts 109 doelpunten. Daarmee legt hij zelfs betere gemiddeldes voor dan Thibaut Courtois bij Real Madrid. De Marokkaanse goalie voorkomt niet alleen goals, maar hij weet het doel ook staan. In 2021 scoorde Bounou in La Liga tegen Real Valladolid zijn eerste doelpunt als prof.

Achraf Hakimi: ouders met een hart van goud

24 jaar - Rechtsachter - PSG De wingback van PSG heeft de start van zijn voetbalcarrière te danken aan zijn ouders, iets wat hij nooit zal vergeten. Door hun harde werk - zijn moeder was poetshulp en zijn vader verkocht spullen op straat - kon hij het nodige materiaal aanschaffen om te voetballen.

Vandaag vecht ik elke dag voor hen. Achraf Hakimi

Hij toonde zelf al enorme dankbaarheid: "We komen uit een bescheiden gezin dat altijd moeite heeft gehad om rond te komen. Ze hebben zich opgeofferd voor mij, hebben mijn broers zelfs dingen ontnomen zodat ik kon slagen. Vandaag vecht ik elke dag voor hen."

Romain Saïss: "Marokkaanse Maldini" die vroeger afwasser was

32 jaar - Centrale verdediger - Besiktas Sinds het afscheid van Mehdi Benatia is Romain Saïss de aanvoerder van Marokko. Bij zijn ex-club Wolverhampton Wanderers werd hij ook al geprezen voor zijn leiderschap. Zijn trainer Bruno Lage noemde hem daar zelfs de "Marokkaanse Maldini". Toch was zijn profcarrière niet vanzelfsprekend. Saïss begon in zijn geboorteland Frankrijk te voetballen op semiprofessioneel niveau. Hij verdiende er slechts 500 euro per maand, net genoeg om zijn benzinekosten te dekken. Om rond te komen moest Saïss zelfs bijklussen als afwasser in het restaurant van zijn vader.

Saïss speelde meer dan 200 wedstrijden voor Wolverhampton Wanderers.

Nayef Aguerd: de jongen die geen voetballer mocht worden

26 jaar - Centrale verdediger - West Ham Een van de topaankopen in de geschiedenis van West Ham, maar als het van zijn moeder afhing, was Aguerd geen profvoetballer geworden. Ze verplichtte haar zoon om zich op zijn studies te focussen en strafte hem wanneer hij toch stiekem met zijn vriendjes ging voetballen. Tot de koning van Marokko een voetbalproject lanceerde dat alles veranderde. Op de Mohammed VI Academie was er namelijk naast een voetbalopleiding ook aandacht voor school. Dat overtuigde Aguerds moeder om toch toe te geven aan de wens van haar zoon. Samen met onder andere Youssef En-Nesyri, ploegmaat bij Marokko, bracht Aguerd sinds zijn 12e zijn hele jeugd door aan de academie. Nu is hij een vaste waarde aan het worden in de Premier League.

Nayef Agyuerd werd ondanks de raad van zijn moeder profvoetballer.

Yahya Attiat-Allah: paardenvriend

27 jaar - Linksachter - Wydad AC Attiat-Allah is misschien wel de meest onbekende speler in de basis van Marokko. Hij mocht wel al drie keer invallen op dit WK. Maar nu Mazraoui geblesseerd is, kon hij zich écht bewijzen. Dat deed hij dan ook meteen door de assist te geven voor de 1-0 tegen Portugal.

Buiten het veld is Attiat-Allah een echte paardenliefhebber. Paarden hebben voor hem een godsdienstige betekenis. Op onderstaande video kan je zien hoe de linksachter een ritje geniet op een paard in Safi, Marokko. Dat is trouwens de stad waar hij geboren en getogen is.

Noussair Mazraoui: free Palestina

Mazraoui staat bekend als een polyvalente flankverdediger, maar komt af en toe in opspraak voor de berichten die hij op sociale media deelt. Zo postte hij in zijn periode als Ajax-speler een kritische cartoon over Israël op zijn Instagram-verhaal. Dat kwam hem toen op veel kritiek te staan. "Voetballers moeten zich niet mengen met politiek", zo was de teneur in 2021. Vandaag de dag - in het licht van de holebirechten en omstandigheden van gastarbeiders in Qatar - lijkt het wel andersom te zijn.

Sofyan Amrabat: de eenzaat met verleden bij Club Brugge

26 jaar - Verdedigende middenvelder - Fiorentina De verdedigende middenvelder van Fiorentina heeft alles opgegeven voor zijn carrière als profvoetballer. Als jonge knaap vertrok hij elke dag om 8 uur met zijn fiets naar school en kwam hij rond 20.30 uur terug thuis, na een omweg langs Utrecht om te trainen. Dan kon hij meteen aan zijn huiswerk beginnen. Daardoor was het heel moeilijk om vrienden te maken, en te houden: "Ik heb nooit veel vrienden gehad, ik had het altijd te druk."

Ik heb nooit veel vrienden gehad, ik had het altijd te druk. Sofyan Amrabat

Amrabat vertoefde in 2018 en 2019 even bij Club Brugge, maar kon nooit indruk maken in de Belgische competitie. Dat doet hij op het WK wel, want verschillende clubs hebben zich aangemeld bij Fiorentina voor een mogelijke transfer.

Azzedine Ounahi: het dribbelwonder dat Marokko tot WK bracht

22 jaar - Centrale middenvelder - Angers De creatieve middenvelder is een lust voor het oog. In de Ligue 1 moet het dribbelwonder enkel Messi voorlaten als het over succesvolle dribbels per 90 minuten gaat. Hij zorgde er trouwens hoogstpersoonlijk voor dat Marokko op het WK staat. In de beslissende WK-kwalificatiematch tegen Congo scoorde het Marokkaanse talent twee belangrijke goals.

In zijn weinige wedstrijden voor het Marokkaanse elftal kan hij uitstekende statistieken voorleggen. Hij wordt dus nu al op handen gedragen, maar kan hij ook beslissend zijn op het allergrootste toneel?

Selim Amallah: moeder als beschermengel

26 jaar - Aanvallende middenvelder - Standard Luik In september 2011 besloot moeder Antoinette om boterhammen te roosteren. Als ze even later terugkomt, ruikt alles aangebrand. Maar dat vinden de kinderen - inclusief Selim - wel grappig.

Enkele tellen later ziet de speler van Standard Luik zijn moeder in elkaar stuiken: ze krijgt een hersenbloeding. Diezelfde nacht sterft ze nog.

De dood van mijn moeder vormde mijn karakter. Selim Amallah

Dat had een enorme impact op Amallah. School interesseerde hem niet meer en ook zijn voetbalcarrière stond op het punt een afgesloten hoofdstuk te worden. Zeker toen Anderlecht hem aan de deur zette, ondanks de moeilijke thuissituatie.

Toch kon hij zich op het randje herpakken, toen hij bij Moeskroen mocht tekenen. Bij trainer Mircea Rednic brak hij uiteindelijk door, en nu is Amallah een vaste waarde in de Jupiler Pro League.

"De dood van mijn moeder vormde mijn karakter", zei Amallah ooit. Wees er maar zeker van dat hij een sterk karakter heeft, en alles zal geven tegen de Spanjaarden. Hij wil zijn moeder trots maken.

Karakterkop Selim Amallah.

Hakim Ziyech: jeugdtrauma dat hem bijna fataal werd

29 jaar - Flankaanvaller - Chelsea Toen Ziyech nog maar 10 jaar oud was, verloor hij zijn vader. Hij stopte sindsdien regelmatig met voetballen en ook zijn studie kon hem gestolen worden. Gelukkig voor de frivole flankaanvaller nam Aziz Doufikar - de eerste Marokkaanse profvoetballer in de Eredivisie - hem onder zijn vleugels bij SC Heerenveen. Een nieuwe vaderfiguur, een nieuw leven. Ziyech veroverde de harten van heel veel voetbalfans tijdens de Champions League-campagne van Ajax in het seizoen 2018-2019. Inmiddels is hij op de bank verzeild geraakt bij zijn huidige club, Chelsea. Kan hij zijn gram halen op dit WK?

In zijn meest succesvolle seizoen bij Ajax scoorde Ziyech 21 keer.

Youssef En-Nesyri: een mediaschuwe spits

25 jaar - Spits - Sevilla "Ik hou niet zo van interviews", zei de mediaschuwe spits van Sevilla ooit in een interview. Vreemd, voor een spits toch. Die staan immers vaak in de belangstelling. Daarom weten we bitter weinig over hem. We weten wel dat hij samen met zijn Marokkaanse ploeggenoot Aguerd is grootgebracht in de Mohammed VI Academie, een voetbalschool opgericht door de Marokkaanse koning.



En-Nesyri is de koning nog altijd zeer dankbaar voor zijn rol in zijn opleiding. Op Instagram zingt hij regelmatig de lof van Mohammed VI.

Ik hou niet zo van interviews. Youssef En-Nesyri

En-Nesyri vertrok op zeer jonge leeftijd naar Spanje en liet zijn familie achter in Marokko. "Waar een wil is, is een weg", zei hij over zijn buitenlands avontuur als tiener. "Elke droom is moeilijk om te bereiken, je moet hard werken en goed zijn voor de mensen", aldus En-Nesyri. Zijn werk heeft geloond, want nu staat hij op het allergrootste toneel voor zijn vaderland in de spits.

Mediaschuw, maar wel goede voeten: En Nesyri.

Sofiane Boufal: de straatvoetballer die wereldgoals maakt

29 jaar - Flankaanvaller - Angers Toen Boufal nog naar school ging in Frankrijk, speelde hij elke dag na school met zijn vriendjes straatvoetbal. Op die manier evolueerde hij naar een geweldige dribbelaar die van tijd tot tijd prachtige sologoals maakt. Zo scoorde hij in zijn tijd bij Southampton werkelijk een wereldgoal op typische 'straatvoetbalwijze'.