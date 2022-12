Wat is het eindstation voor stuntploeg Marokko? "Laat ons nog maar wat dromen"

"Laat ons nog maar wat dromen", glimlacht Chris Van Puyvelde. De technisch directeur van Marokko is in de wolken met de prestaties van zijn ploeg op het WK.

"Ik heb al veel meegemaakt in Marokko, maar wat ik nu zag, was ongelooflijk", zegt hij na de stunt tegen Spanje. "Onze ploeg straalt passie uit én is een goed georganiseerd blok."

Een stelling die ex-voetballer en analist Mo Messoudi beaamt. "Marokko heeft op geen enkel moment Pedri en Gavi de vrijheid gegeven om te combineren doorheen het compact blok. Op dat vlak stond het perfect."

"Voor de wedstrijd wisten we ook dat we vaak achter de bal zouden hollen", vult Van Puyvelde aan. "Maar als de organisatie overeind bleef, het wel kon lukken"

En of het gelukt is.