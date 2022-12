Hongerige leeuwen (van de Atlas):"Dit land wil nummer een worden in Afrika"

Passie is goed, maar die mag uiteraard niet omslaan in zinloos en roekeloos geweld. Net als in de groepsfase wordt in Brussel vandaag opnieuw gevreesd voor geweld tijdens en na de wedstrijd van Marokko.

Zowel bondscoach Walid Regragui als Anass Zaroury veroordeelden openlijk de rellen in de Belgische hoofdstad. "In onze cultuur moet je iedereen respecteren", zei Regragui.

De link met België is snel gelegd via Chris Van Puyvelde. "Ik heb daar wel even over gesproken met de voorzitter, maar die was daar zelf al mee bezig", zegt Van Puyvelde. "Hij is erg begaan met integratie, net als met vrouwenvoetbal."

"Ik vond het wel fijn dat de Marokkaanse spelers en trainer de rellen in Brussel veroordeelden. Dit is niet waar Marokko voor staat. Ik woon ondertussen vier maand in Rabbat en daar merk ik dat mensen heel respectvol zijn."