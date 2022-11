Marokkaanse bondscoach veroordeelt rellen in Brussel: "In onze cultuur toon je respect"

De bondscoach kreeg de vraag van een Nederlandse journalist. Genk-speler Bilal El Khanouss, die naast de coach zat, moest het wel eerst even vertalen.

Daarna was Regragui streng voor de relschoppers. "Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen in België. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent en waar je woont."

"Ik denk niet dat de relschoppers echte Marokkaanse mensen zijn. Marokkaanse mensen hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren", benadrukte hij.

Marokko heeft na twee wedstrijden vier punten in groep F en is donderdag bij een gelijkspel of overwinning op het al uitgeschakelde Canada zeker van een plek in de achtste finales. Opnieuw wordt dan voor rellen gevreesd. Regragui hoopt dat die uitblijven.

"Je kunt blij zijn en feestvieren, maar je moet respect tonen voor iedereen. Ik hoop dat iedereen donderdag geniet en dat we na afloop met zijn allen dansen en huilen. Niet huilen van verdriet, maar huilen omdat we bij de laatste zestien zitten."