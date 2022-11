Bizar: Marokkaanse doelman Bono wordt nog tussen volkslied en aftrap gewisseld

Geen twijfel mogelijk in de pikorde der doelmannen bij Marokko: Yassine "Bono" Bounou toonde zich de voorbij jaren een betrouwbaar sluitstuk bij Sevilla, terwijl zijn doublure Munir Mohamedi een veel bescheidener parcours aflegde en nu in Saudi-Arabië actief is.

Bono tekende tegen België ook gewoon present bij Marokko toen de volksliederen werden afgespeeld. Maar toen al werd duidelijk dat er iets niet helemaal in de haak was met de Marokkaanse nummer 1.

Op beelden, die niet tijdens de live-uitzending vertoond werden, zie je hoe Bono vervolgens aan zijn bondscoach duidelijk maakt dat het niet zal lukken. Met zijn vingers maakt hij een gebaar dat op duizeligheid zou kunnen wijzen, al is dat natuurlijk speculatie.

In allerijl moest zo reservedoelman Munir opgetrommeld, die Bono eerst verving op de ploegfoto - waardoor Eden Hazard een hele tijd moest wachten bij de toss - en vervolgens ook effectief tussen de palen. Een wissel tussen het volkslied en de ploegfoto: zelden gezien.