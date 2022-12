Sporza Retro: laatste 1/8e finale van Marokko op WK eindigde op pijnlijke wijze

In 1982 was Algerije er heel dicht bij gekomen, maar West-Duitsland en Oostenrijk gooiden het in "het bedrog van Gijon" op een akkoordje en zo was niet Algerije, maar Marokko vier jaar later het eerste Afrikaanse land dat de groepsfase op een WK overleefde.

En hoe, Marokko speelde 0-0-gelijk tegen Polen en Engeland en won van Portugal. Zo prijkte het bovenaan groep F boven 3 Europese landen. De beloning? Een achtste finale tegen West-Duitsland, een van de toernooifavorieten.

In de hitte van Monterrey gooiden de "Leeuwen van de Atlas" alles in de strijd en dat leek te lonen. 88 minuten lang hielden ze West-Duitsland in bedwang, maar toen liep het helemaal fout.

Lothar Matthaüs mocht een vrije trap nemen, in de muur van Marokko was er geen cohesie en de bal verdween in de benedenhoek naast de grijpende handen van doelman Zaki.

Voor Matthaüs was het de eerste goal in zijn imposante WK-loopbaan, voor Marokko betekende het een wreed einde van de WK-droom. De Marokkanen konden zich troosten dat ze Afrika op de WK-map hadden gezet.