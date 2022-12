De Belg die bouwt aan de Marokkaanse voetbaltoekomst: "Dit WK is een enorme hefboom"

Een historische avond voor het Marokkaanse voetbal, maar technisch directeur Chris Van Puyvelde kon de wedstrijd niet vanop de eerste rij volgen. "De avond voor de wedstrijd werd ik koortsig en na een test bleek dat ik covid had. Ik heb wat afgezien, maar het belangrijkste was de overwinning. Het heeft me letterlijk zuurstof gegeven." Van Puyvelde werd pas in juli aan boord gehaald bij de Marokkaanse voetbalbond. Enkele maanden voor het WK haalde hij bondscoach Walid Regragui binnen. Hoe groot is het belang van de Belg in dit verhaal? "Niet zo groot", aldus Van Puyvelde. "Mijn taak is om het voetbal in Marokko op lange termijn te structureren. Alle credits gaan naar de spelers en de staf. Wat zij hebben gepresteerd is ongelooflijk. Ik werk al heel mijn leven in de schaduw en wil dat zo houden."

Marokko is een land dat voor voetbal leeft. Overal zie je het. Alleen zijn er nog heel wat werkpunten. Chris Van Puyvelde

"Marokko is een land dat voor voetbal leeft. Overal zie je het. Alleen zijn er nog heel wat werkpunten om het in de toekomst ook te consolideren. Dat is het belangrijkste." "We willen werken aan de opleidingen voor jongens en meisjes, aan de recrutering, werken met data, enzovoort. Dit willen we allemaal structureren en bundelen op één platform." "Een ander werkpunt is om jonge talentvolle spelers te laten doorstromen tot in de eerste ploegen. Zo verliezen we nu veel jong talent. We moeten dus niet enkel over de grenzen kijken, maar ook in eigen land moeten we structureel verderwerken."

Dit WK is een onverhoopt succes en kan een enorme hefboom zijn. Chris Van Puyvelde