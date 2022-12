Tarik Tissoudali na historische zege Marokko: "Als we finale spelen, vlieg ik naar Qatar"

Essentieel in de kwalificaties voor het WK, maar wegens een blessure niet van de partij. Tarik Tissoudali volgde de wedstrijd met ploegmakker Salah in Spanje, waar hij op stage is met KAA Gent.

"We zijn allebei nog wat sprakeloos", klinkt het bij Tissoudali. "Het moet nog een beetje bezinken, maar ik ben enorm trots en blij dat Marokko geschiedenis schrijft, al doet het natuurlijk een beetje pijn dat ik er niet kan bijzijn"

"Je voelt dat er nog meer in zit en ik hoop dat we gewoon zo kunnen blijven voetballen. Hopelijk vallen de blessures mee bij sommige spelers. We hebben geen heel brede selectie, maar dat compenseren we met onze mentaliteit en onze organisatie."



Die organisatie heeft inmiddels een stevige reputatie. Opnieuw hield doelman Bounou zijn netten schoon.

"Sinds de nieuwe bondscoach is gekomen, kregen we geen enkel doelpunt tegen van een tegenstander. Zelfs de penalty's van Spanje gingen er niet in. We hebben echt wel de beste organisatie van het toernooi."