Waar liep het mis voor Ronnie O'Sullivan, die zich toelegde op 8e wereldtitel? "Denk dat tafel invloed had"

do 2 mei 2024 15:17

Werkelijk niets werd aan het toeval overgelaten, maar toch mocht het niet zijn. Ronnie O'Sullivan zal dit jaar niet zijn 8e wereldtitel vieren in The Crucible. De levende legende in het snooker ging onderuit in de kwartfinales. Waar liep het mis? "Talentvolle spelers zoals hij raakten gewoon niet in hun ritme", verklaart kenner Rudy Bauwens.

Pakt Ronnie O'Sullivan zijn 8e titel? Dat was de vraag op het WK snooker nadat heel wat toppers al vroeg de koffers hadden moeten pakken. Terwijl het vlot liep tegen Welshmen Page (10-1) en Day (13-7), liet The Rocket na die laatste wedstrijd toch een opvallende uitspraak optekenen. "Ik heb het eigenlijk nog nooit gezegd, maar het is uitdagend geweest de afgelopen tijd. Medicatie voor mijn angstaanvallen neem ik niet meer en nu voel ik optimisme, maar dat is wel wat het spelletje deed met mijn mentale gezondheid."

Een ronde later verdween de levende snookerlegende zelf van het toneel in The Crucible. Zat het dan toch niet helemaal goed in zijn hoofd? "Ach, O'Sullivan is een aparte persoonlijkheid. Je moet ook niet altijd alles tot op de letter geloven wat hij zegt", relativeert commentator Rudy Buauwens. "Stuart Bingham was gewoon beter."

De vloek van de stroeve tafels

Al blijft het wel opvallend dat de nummer 1 onderuitgaat tegen - met alle respect - nummer 29 Bingham. "O'Sullivan heeft er nochtans alles aan gedaan om - in tegenstelling tot vorige jaren - die 8e titel te pakken", gaat Bauwens voort. "Hij praatte met verschillende coaches over techniek, het fysieke én het mentale." "Hij heeft dan ook een beetje de pech dat hij op een herboren Bingham stuit. De Engelsman sukkelde een poos met zijn ogen. Dat hij er nu plots staat op een WK, laat hem vrij snookeren. Een beetje zoals Luca Brecel vorig jaar." "Bingham geniet ook echt van elk moment."

De stroeve tafels zorgen ervoor dat spelers met het grote talent meer in het nadeel zijn. Rudy Bauwens

Dat ontbrak misschien nog het meeste bij O'Sullivan: spelvreugde. Het is geregeld zijn handelsmerk, maar The Rocket sakkerde er bij momenten op los. "Ik denk dat de tafels hun invloed hadden. Die zijn moeilijker dan andere jaren", stelt Bauwens. "Zijn de banden anders? De pockets minder vergeeflijk of het laken stroever? Het kan een combinatie zijn. Een die ervoor zorgt dat spelers met het grote talent meer in het nadeel zijn." Laat talent net iets zijn wat Ronnie O'Sullivan in overvloed heeft.

Ronnie O'Sullivan kijkt bedenkelijk naar de situatie op het laken.

Al is het speelveld toch voor beide snookerspelers gelijk? "Ja, maar de talentrijke spelers moeten meer nadenken", deelt de kenner. "Daardoor raken ze niet in hun ritme. Dat is ook te merken aan het aantal centuries, dat dit jaar beduidend lager ligt." En dan zoekt een geboren winnaar als O'Sullivan manieren naast de tafel om zijn tegenstander te destabiliseren. Zo hield hij - terecht - minutenlang halt toen een groepje supporters plots de zaal betraden. "Hij probeerde ook Bingham te betrekken in conversaties met de scheidsrechter, maar daar deed die eerste wijselijk niet aan mee. Toch merkte je dat hij uitdrukkelijk dingen wilde forceren." Zonder positief gevolg voor de Engelsman. Hij moet de eindfase vanuit zijn zetel bekijken en zijn droom van een 8e titel nog minstens een jaar uitstellen.

