"Het zou me niet verbazen dat Marokko met deze tactiek ook Frankrijk opzijzet"

"Marokko in de halve finales is geen verrassing voor mij. Ik had voor het toernooi tegen verschillende media al gezegd dat Marokko niet te onderschatten was", zegt Tom Saintfiet.

Saintfiet is de bondscoach van Gambia en had in het verleden ook Zimbabwe, Ethiopië en Malawi onder zijn vleugels. Hij kent de Afrikaanse en Marokkaanse speelstijl dan ook als geen ander.

"Senegal had ik voor het toernooi ook getipt als mogelijke halvefinalist. Kameroen heeft ook een uitstekend elftal."

"Maar beide landen kozen op dit WK allemaal voor hun eigen strategie. Ze gingen uit van hun eigen sterkte, wat vaak niet realistisch is op het WK voetbal."

Daar ligt nu het grote verschil met Marokko. "Bondscoach Walid Regragui speelt countervoetbal vanuit een verdedigend concept."

"Met dat systeem kan Marokko iedereen verslaan. Als Marokko niet op die manier zou spelen, zou het niet in de halve finales staan."

Het is de verdienste van bondscoach Regragui dat Marokko die strategie hanteert en vasthoudt. "Afrikaanse teams spelen graag creatief en vrij voetbal."

"Regragui heeft voor een switch in de hoofden van de spelers gezorgd om een bepaald systeem te blijven. Als je dan ook vaak wint met die tactiek, is het wel gemakkelijker om de bondscoach te volgen."