Bondscoach Marokko: "Waarom zouden wij geen wereldkampioen kunnen worden?"

"We hebben geschiedenis geschreven", zijn zowat de allereerste woorden van Walid Regragui na de stunt tegen Spanje. "Dit is een moment voor heel Afrika."

"Ik denk dat we tactisch een perfecte match speelden. Het plan werd tot het einde volgehouden. Heel zwaar, want ik wist dat ze ons zouden afmatten."

"Het is niet zo dat we op penalty's speculeerden, maar we wisten wel dat we een van de beste doelmannen ter wereld hebben."

In de volgende ronde speelt Marokko tegen de winnaar van het duel tussen Zwitserland en Portugal. Misschien is een halve finale ook wel mogelijk?

"We moeten ambitieus zijn, dat heb ik de jongens ook ingeprent. Waarom zouden wij geen wereldkampioen kunnen worden? Ook al wordt dat moeilijk. Wij spelen met ons hart en als er liefde is, win je matchen."