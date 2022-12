Portugal maakt gemalen kaas van Zwitserland, vervanger van Ronaldo is grote uitblinker

Portugal - Zwitserland in een notendop:

Jong veulen en oude knar doen het voor Portugal

Fernando Santos deed het ondenkbare, de Portugese bondscoach zette Cristiano Ronaldo zonder pardon op de bank voor deze 1/8e finale. Leão leek de logische vervanger, maar Santos koos verrassend voor de 21-jarige Ramos. Een gewaagde zet, maar wel één die bijzonder goed uitpakte. Na ruim een kwartier bewees Ramos al het gelijk van Santos. En hoe! Met een fenomenale trap in de draai ramde hij de bal vanuit een scherpe hoek hoog in doel. Sommer en met hem heel Zwitserland bleef verbouwereerd achter. Ramos had de smaak te pakken en liet Schär sterretjes zien, Sommer had de nodige moeite op een lage schuiver van de Benfica-spits. Pas rond het halfuur kon ook Zwitserland even dreigen met een knappe vrije trap van Shaqiri, maar meteen daarna sloeg Portugal een tweede keer toe. De bijna 40-jarige Pepe toonde nog eens zijn kwaliteiten op een perfect aangesneden hoekschop van Fernandes en maakte er met een buffelstoot 2-0 van. Een teleurstellend Zwitserland kwam kort voor de rust nog even piepen. Costa kreeg een gevaarlijke voorzet van Edimilson Fernandes niet onder controle, maar Freuler kon met een slappe kopbal niet profiteren in de herneming. Na een heerlijke pass van Bruno Fernandes had Ramos kort voor de rust de 3-0 aan zijn voet, Sommer stak er met een knappe redding een handje voor.

Ramos verovert harten met glansprestatie

Meteen na de rust kwam die derde Portugese goal er toch. Ramos zette de tip van zijn schoen tegen een lage voorzet van Dalot en Sommer zag de bal door zijn benen in doel gaan. Amper vijf minuten later moest de Zwitserse doelman zich wéér omdraaien. Ramos kleurde zijn topavond nog wat bij met een fraaie assist en Guerreiro maakte het ongenadig af.



Ramos bleek in een gulle bui, want hij hielp ook Zwitserland aan een treffer op een hoekschop. De Portugese uitblinker kopte de bal door aan de eerste paal en Akanji frommelde de Zwitserse eerredder binnen aan de tweede paal. Meer dan een pleister op de wonde was het niet voor het Alpenland.



Integendeel, want Portugal stak het mes nog wat dieper in die wonde. Ramos zette zijn ijzersterke wedstrijd nog wat extra in de verf met zijn derde van de avond. Perfect gelanceerd door Felix stifte hij de vijfde Portugese treffer knap voorbij Sommer.



In het slotkwartier werd Ronaldo nog onder luid gejuich in de ploeg gedropt. De sterspeler wou maar wat graag nog zijn goaltje meepikken, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Leão, nog een invaller, verging het beter. Met een prachtgoal plaatste hij het orgelpunt voor Portugal: 6-1. Een vertrouwensboost voor de Portugezen, al wordt Marokko in de kwartfinales ongetwijfeld andere koek.