Onze WK-reporter ter plaatse Wouter De Smet zat deze keer niet in het spoor van de Rode Duivels, wel in dat van Les Bleus. Een goede keuze. Hij werd gisterenavond getuige van een ware recordavond voor de Franse nationale ploeg. Zowel Kylian Mbappé, Olivier Giroud als Hugo Lloris viel in de prijzen. Herbekijk het sfeerverslag hieronder.