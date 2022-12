Mbappé doorbreekt mediastilte na knalprestatie: "Boetes voor mijn zwijgen betaal ik zelf"

Kylian Mbappé hield zijn lippen stijf op elkaar in Qatar. Tot nu. Na zijn machtsvertoon tegen Polen en zijn 3e individuele trofee voor Speler van de Match, voelde de Franse sterspeler zich genoodzaakt te spreken. "Ik had het nodig om me optimaal te concentreren voor het toernooi", klinkt het op de persconferentie. De boetes? Die betaalt hij met plezier.