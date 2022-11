Filip Joos als tolk van Louis van Gaal?: "Heb hem een brief gestuurd en me aangeboden"

Het geheim van die speech van Renard was toch dat hij daar op zijn leeftijd nog kan staan met een hemd dat open is tot aan zijn navel.

Het doet Filip Joos denken aan een periode toen hij pas was afgestudeerd en wel zin had in een job als tolk.

"Toen ik was afgestudeerd heb ik een brief gestuurd naar Louis van Gaal", vertelt Filip. "Het grote gerucht was toen dat hij naar Inter ging trekken en ik heb me toen persoonlijk aangeboden om zijn tolk te worden."

"Van Gaal zal ongetwijfeld al na één week Italiaans gesproken hebben, net zoals hij Engels spreekt na 99 jaar, maar ik zag mezelf daar toch even staan als die tolk."

"Bovendien noemen ze die job 'fluistertolken', maar bij Saudi-Arabië was dat toch eerder schreeuwtolken."

"Het geheim van die speech van Renard was toch dat hij daar op zijn leeftijd nog kan staan met een hemd dat open is tot aan zijn navel. Dat dwingt respect af."

"Hij coacht ook positief, vind ik. In die speech haalt hij er bijvoorbeeld één speler uit die het wel goed deed. Dat is wat zo'n speech geloofwaardig maakt."