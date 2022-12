Mexico klopt op deur van de kwalificatie, maar maakt één goal te weinig tegen Saudi-Arabië

Saudi-Arabië - Mexico in een notendop:

Al-Owais houdt Mexico van vroege goal

Zowel bij Saudi-Arabië als bij Mexico spatte de passie ervan af bij de volksliederen en dat bleek een voorproefje voor een zinderende beginfase. De klok gaf nog geen drie minuten aan toen Mexico al bijna scoorde. Vega werd alleen voor Al-Owais gebracht, maar de prima uitgekomen doelman kon de 0-1 voorkomen. Het gaf de kolkende sfeer in het Lusail-stadion nog een extra zetje. Mexico gedijde het best in die omstandigheden en trok het laken naar zich toe. Een alerte Al-Owais haalde met anticiperend spel meer dan eens de angel uit een gevaarlijke Mexicaanse aanval. Saudi-Arabië liet zich ook niet onbetuigd, een vrije trap van Kanno ging nipt over. Het meeste gevaar bleef wel van Mexico komen. Pineda drong het felste aan, maar het zat hem niet mee. Al-Owais ging goed plat op zijn lage schuiver, Al-Ghanam blokte zonder het te beseffen zijn kopbal af en een derde poging ging nipt naast.

Mexico betaalt hoge prijs voor gemiste kansen

Ook in de tweede helft duwde Mexico van bij de start het gaspedaal in, Al-Owais moest meteen zijn kunnen tonen op een verre knal van Chavez. Kort daarna sijpelde het bericht binnen dat Argentinië op voorsprong stond tegen Polen. Het sein voor Mexico om ook zelf te scoren. Montes verlengde een hoekschop tot bij Martin en die trof van dichtbij raak.



De schande van een doelpuntenloos WK was vermeden voor de Mexicanen, maar ze wilden meer. Amper vijf minuten na de openingsgoal maakte Chavez er met een wondermooie vrije trap 0-2 van. Plots had Mexico niet alleen evenveel punten als Polen, het was ook nog maar één goal verwijderd van een gelijk doelsaldo.



Een treffer van Lozano werd terecht afgekeurd voor buitenspel, maar Argentinië stak de Mexicanen een handje toe met een tweede goal tegen Polen. Het fairplayklassement ofwel het aantal gele kaarten besliste nu wie mee met de Argentijnen naar de 1/8e finales mocht en daar had Polen de beste kaarten.



Mexico zette alles op alles en blies een machteloos Saudi-Arabië omver in de jacht op de bevrijdende derde goal. Martin kreeg een uitgelezen kans, maar zijn volley ging over. Al-Owais stond dan weer pal op alweer een prima vrije trap van Chavez.



Mexico bleef morsen met de kansen, ook Pineda en Antuna weigerden het af te maken. Zelfs een late tegengoal van Saudi-Arabië veranderde weinig.

Met een derde goal was Mexico door dankzij een beter doelsaldo dan Polen, maar er was te weinig tijd voor een bevrijdende derde Mexicaanse treffer.