Martinez blikt vooruit:"Basisplaats Lukaku blijft onzeker, Onana wordt een groot gemis"

Eden Hazard en Kevin De Bruyne trainden gisteren apart, maar zouden normaal gezien gewoon kunnen spelen. "Het was gisteren eerder uit voorzorg. Ik zou zeer verbaasd zijn als ze vandaag niet zouden meetrainen."

"Lukaku heeft goed getraind en had ook geen negatieve weerslag na de wedstrijd tegen Marokko", aldus Martinez. "We moeten nu afwachten hoe hij zich vandaag voelt en op basis daarvan beslissen of hij kan starten tegen Kroatië."

Amadou Onana is een groot gemis. Ik had niet verwacht dat ik dat zo vroeg al zou kunnen zeggen.

Het tactische plaatje bij de Belgen wordt ook steeds vaker besproken. Is Martinez van plan om iets te veranderen? Wat gaat hij doen nu Onana geschorst is en blijft De Bruyne op dezelfde positie spelen?



"Ik weet dat veel mensen graag over tactiek praten, maar daar hebben we in dit korte interview geen tijd voor. We hebben een duidelijk plan en dat moet worden uitgevoerd."

"Iedereen moet beseffen dat dit een kans is om ons te plaatsen voor de volgende ronde en als we het psychologische aspect goed krijgen, dan volgt de rest vanzelf."



"Amadou Onana is een groot gemis. Ik had niet verwacht dat ik dat zo vroeg al zou kunnen zeggen. We hebben geen speler die exact is zoals Onana, maar wel genoeg andere opties. Ik heb vertrouwen in alle spelers dat ze er zullen staan als we ze nodig hebben."



"Over de positie van Kevin De Bruyne kan ik veel zeggen. Hij heeft al op zoveel posities gespeeld en het komt er op neer dat hij speelt op de positie waar er ruimte is. Het maakt niet uit of hij op 6 of 8 op 10 speelt."