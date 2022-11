Castagne daags voor Kroatië: "Druk op positieve manier gebruiken en weer fun hebben"

Timothy Castagne blikte bij Ruben Van Gucht nog eens terug op de wedstrijd tegen Marokko. Volgens hem moeten de spelers het spelplezier terugvinden.

"Ik denk niet dat er een tactisch probleem was tegen Marokko. We moeten nu vooral spelen zonder druk op onszelf te leggen. We moeten niet te veel nadenken en gewoon fun hebben. We hebben zoveel spelers die ongeloofelijk zijn als ze plezier hebben, dus dat moeten we terug vinden."



"Ik weet dat er veel op het spel staat tegen Kroatië, dus we zullen de druk die er is ook op een positieve manier moeten gebruiken. We moeten agressiever zijn, meer loopacties doen en als we de bal hebben, moeten we spelen als een jaar of twee geleden."



"Waar de mogelijkheden liggen tegen Kroatië? We weten dat het een goede ploeg is en dat ze sterk zijn aan de bal. Misschien moeten wij wat meer de bal opeisen. Defensief zijn ze niet altijd even sterk en liggen er wel mogelijkheden voor ons."

"We hebben vorig jaar nog tegen hen gespeeld en toen zijn we gewonnen, dus als we ons niveau weer kunnen halen dan kunnen we zeker winnen."

