Undercover-acteur Frank Lammers is bang dat Nederland WK wint: "Dan blijft Louis van Gaal"

Spelsysteem, verkeerde wissels,... in Villa Sporza liet Frank Lammers er maar weinig twijfel over bestaan: de acteur is niet de grootste fan van Louis van Gaal als bondscoach bij Oranje.

"Het gaat altijd over Van Gaal zelf", vindt Lammers. "Hij denkt dat hij een alleswetend genie is, maar dat is hij niet hoor."

"Eén van mijn lievelingsverhalen over hem was toen hij op een reünie van zijn school ging polsstokspringen zonder het ooit gedaan te hebben. Hij sprong naast de mat en brak zijn been."

"Ook op de persconferenties wil hij altijd gelijk hebben, daarom loopt het ook niet helemaal in dit team. Hij zal nooit toegeven dat hij ergens fout zit en wil nu alle credits voor het feit dat hij Gakpo in de spits heeft gezet."