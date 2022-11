Nederland als groepswinnaar naar 1/8e finales, Qatar eindigt WK puntenloos

Nederland - Qatar in een notendop:

Gakpo lost het weer op voor slap Oranje

Voor Qatar stond enkel de eer nog op het spel, het gastland was na een 0 op 6 al uitgeschakeld. Nederland zat dan weer in een zetel, zelfs een puntje volstond voor een plek in de 1/8e finales. Van Gaal bracht voor het eerst op dit WK Depay aan de aftrap en ook De Roon kreeg een basisplaats.



Tegen Senegal en Ecuador overtuigde Oranje allerminst en ook tegen Qatar was het allesbehalve indrukwekkend. Veel balbezit, dat wel, maar nauwelijks tempo of doelgevaar. Het eerste schot op doel kwam zelfs van Qatar. Aan de overkant moest Barsham enkel tussenbeide komen op een poging van Blind.



Naast het matige spel was er voor Oranje nog een parallel met de eerste twee groepswedstrijden: opnieuw brak Gakpo de ban. Na een fraaie aanval maakte hij het verschil met een knappe goal. Zijn derde treffer op dit WK en genoeg om een matig Qatar op afstand te houden. Zelfs toen het niveau bij Oranje na de 1-0 nog een duikje nam.



Qatar kon ook in zijn laatste 45 minuten op dit WK het blazoen niet meer oppoetsen. Integendeel, amper vijf minuten na de rust incasseerde het een tweede treffer. Een voorzet van Klaassen werd door Khoukhi ongelukkig verlengd tot bij Depay. Die besloot van dichtbij op Barsham, maar in de herneming kon De Jong wél scoren.



De spankracht was daarmee helemaal uit de wedstrijd. Qatar slaagde er niet meer in om de eer te redden, het werd met 0 op 9 een aftocht in mineur voor het gastland. Oranje kwam zelfs nog twee keer dicht bij de 3-0, maar het zat Berghuis niet mee. Eerst werd zijn treffer afgekeurd voor hands van Gakpo en in de extra tijd besloot de invaller op de lat.



Niemand bij Nederland die daar om mopperde. Oranje stoot immers zonder veel glans, maar wel als groepswinnaar door naar de 1/8e finales.