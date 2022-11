De eerste conclusies van Snelders na WK-speeldag 1: "Voor mij zijn er twee topfavorieten"

Het is niet makkelijk om al veel conclusies te trekken na één speeldag. Dat vindt ook Eddy Snelders. "Al zijn er natuurlijk wel een aantal ploegen die in het oog springen." Welke ploegen moeten hun verwachtingen bijstellen, wie verrastte vriend en vijand en welke ploegen mogen dromen van die felbegeerde wereldbeker?

Wie moet vrezen?

Twee grote ploegen lieten zich verrassen in hun eerste wedstrijd. Argentinië en Duitsland gaven elk een voorsprong weg tegen respectievelijk Saudi-Arabië en Japan. "Zij hebben me toch verbaasd", aldus Snelders. "Beide teams hebben op een indrukwekkende manier gereageerd nadat ze op achterstand kwamen." "Voor de Duitsers zit het risico er echt wel in dat het gewoon al ophoudt na de volgende wedstrijd. Verliezen tegen Spanje kan zomaar. Dat vind ik zelfs niet zo slecht, want als je het gedrag van Rüdiger zag tegen Japan dan hoop je eigenlijk dat zoiets wordt afgestraft."

Snelders is milder voor Messi en co. "Bij Argentinië is het nog wat anders omdat zij nog tegen Polen en Mexico spelen. Ik denk wel dat die twee wedstrijden gewonnen kunnen worden."

Wie kan winnen?

"Frankrijk, Spanje en Engeland gingen allemaal moeiteloos voorbij hun tegenstanders en imponeerden met veel doelpunten."

"Er zijn twee favorieten die ik naar voren schuif als topfavoriet na de eerste speeldag. Frankrijk en Brazilië." "Hoewel er bij de Fransen veel toppers zijn verdwenen, blijven ze een favoriet voor mij. In tegenstelling tot sommige andere periodes heb ik het gevoel dat het goed zit in de kleedkamer." "Ook Brazilië maakt een grote kans natuurlijk. Servië was een moeilijk te bespelen tegenstander, maar ze hebben dat met bravoure gedaan. Het was swingend en uitgebalanceerd. Dat zijn voor mij de twee grootste kanshebbers." "Engeland deed het natuurlijk zeer goed, maar ik heb het gevoel dat het niet altijd zo makkelijk zal zijn als tegen Iran. In de poule verwacht ik weinig tegenstand, maar in de tweede ronde zal het toch een stuk lastiger worden."

Brazilië was swingend en uitgebalanceerd. Eddy Snelders

Wie mag dromen?

"Nederland heeft me niet verrast, maar ze hebben wel gedaan wat ze moesten doen. Ik zie ze ook best wel ver geraken in het toernooi. Voor mij zijn ze dus een schaduwfavoriet." "Ook Portugal reken ik bij de schaduwfavorieten. Het is een ploeg met veel kwaliteiten zowel achteraan als voorin."

En wat met België?