WK-Podcast: “De positieve coachingsstijl van Gregg Berhalter, dat willen we”

De Verenigde Staten maken indruk op het WK. Na de gewonnen partij tegen Iran heeft het team van Gregg Berhalter zich geplaatst voor de 1/8e finales. Tegenstander? Nederland.

"Ik zat gisteren in het stadion tijdens de match VS- Iran", vertelt Filip Joos. "Ik ben grote fan van die ploeg. Het was wel weer zoals vaker op dit WK: goed in de eerste helft en nadien zakken ze wel wat weg."

"Het middenveld van de VS is voor mij één van de mooisten op dit WK. Adams is fantastisch, McKennie is dag en nacht verschil met hoe hij bij Juventus speelt en Musah is ook echt heel goed en bovendien nog maar pas 20 geworden."

"Ook Pulisic is heel goed bezig", gaat Joos verder. "Als je baas bent bij Chelsea dan neem je die toch apart om te vragen waarom hij het in Engeland niet zo kan doen?"