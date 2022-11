Nederlandse lof in Villa Sporza voor Cody Gakpo: "Zijn waarde is verdrievoudigd"

Acteur Frank Lammers, bekend als Ferry Bouman in de Eén-reeks Undercover, heeft een PSV-hart.

Het mag dan ook niet verbazen dat hij met pretoogjes kijkt naar de avonturen van Cody Gakpo in Qatar.

"Hij is een beleefde en lieve jongen", schetst de acteur. "Hij is met Davy Klaassen zowat de enige die alles wat hij in zich heeft ook in de match stopt. Daar kan de rest een puntje aan zuigen."

"Het is lamlendig", foetert Lammers nog over het spel van Oranje. "Ik schaam me dood. Ik zou bijna willen zeggen: ik wou dat ik een Belg was."

"In topmatchen liet hij het soms wat afweten. Hij was wat te bescheiden, maar nu is hij dé man", vindt Youri Mulder.

Zal PSV Gakpo na dit WK wel kunnen houden? "Ik kan me inbeelden dat hij misschien kampioen wil worden", zegt PSV-fan Lammers.

"Maar zijn waarde is verdrievoudigd. En er zijn vast wel clubs in paniek die miljoenen zullen leggen."