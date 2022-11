Roberto Martinez is scherp voor "fake news": "Persoon heeft owngoal gescoord voor België"

"De les voor ons is dat we hier op onszelf aangewezen zijn. We zoeken een manier om te presteren en ik hoop dat de echte fans daar kunnen van genieten."

Daarin werd gesteld dat het zondag na het met 0-2 verloren duel tegen Marokko in de kleedkamer bijna tot een aanvaring zou gekomen zijn tussen Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Jan Vertonghen. "Misschien hebben we al voor de start van het toernooi te veel geluisterd naar de geluiden van buitenaf. De groep weet nu dat het beter is om dat niet te doen", vertelde Martinez.

"Ik weet niet wie het gelekt heeft, maar de persoon die het bedacht heeft, is een genie", ging de bondscoach verder. Die persoon heeft geprobeerd zijn eigen WK te winnen, in plaats voor België. Hij is voor persoonlijk succes gegaan, maar scoorde wel een owngoal voor België. Belgische media zijn vervolgens meegegaan in de verspreiding van fake news. Het lijkt wel alsof de jacht op roddels het belangrijkste is. Ik zou liever mijn land steunen, dan het af te kraken."

Het in de Franse media gepubliceerde artikel is intussen al volledig ontkracht. Aanvoerder Eden Hazard en doelman Thibaut Courtois, twee persoonlijkheden in de groep, werden dinsdag op pad gestuurd om de situatie te ontmijnen. De rangen zijn intussen gesloten. "Een land als Frankrijk heeft goed werk geleverd met een verhaaltje dat het Belgische nieuws domineerde. Het toont aan dat de wil om negatief nieuws te vinden rond dit team groter is dan het team aan te moedigen en te genieten van de beste generatie in de geschiedenis van het Belgische voetbal."

Psychologisch aspect

Ook bij Ruben Van Gucht blikte Roberto Martinez al even vooruit en beantwoorde de vraag die op ieders lippen brandt: Kan Romelu Lukaku morgen starten tegen Kroatië? "Lukaku heeft goed getraind en had ook geen negatieve weerslag na de wedstrijd tegen Marokko", aldus Martinez.

"We moeten nu afwachten hoe hij zich vandaag voelt en op basis daarvan beslissen of hij kan starten tegen Kroatië."

Het tactische plaatje bij de Belgen wordt ook steeds vaker besproken. Is Martinez van plan om iets te veranderen? Wat gaat hij doen nu Onana geschorst is en blijft De Bruyne op dezelfde positie spelen?



"Ik weet dat veel mensen graag over tactiek praten, maar daar hebben we in dit korte interview geen tijd voor. We hebben een duidelijk plan en dat moet worden uitgevoerd. Iedereen moet beseffen dat dit een kans is om ons te plaatsen voor de volgende ronde en als we het psychologische aspect goed krijgen, dan volgt de rest vanzelf."

"Amadou Onana is een groot gemis. Ik had niet verwacht dat ik dat zo vroeg al zou kunnen zeggen. We hebben geen speler die exact is zoals Onana, maar wel genoeg andere opties. Ik heb vertrouwen in alle spelers dat ze er zullen staan als we ze nodig hebben."

"Over de positie van Kevin De Bruyne kan ik veel zeggen. Hij heeft al op zoveel posities gespeeld en het komt er op neer dat hij speelt op de positie waar er ruimte is. Het maakt niet uit of hij op 6 of 8 op 10 speelt."