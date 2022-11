Martinez daags na nieuwe strubbelingen: "Hecht geen waarde aan uitspraken Duivels in media"

The morning after. De nederlaag tegen Marokko zindert nog na. Roberto Martinez nam na het ontbijt zijn tijd om Ruben Van Gucht te woord te staan over het gevoel in de groep. "De gefrustreerde reacties van mijn spelers zijn 100% normaal, want ze willen winnen", meent de bondscoach, die het team in bescherming neemt.

Ruben Van Gucht stelt de vraag die op ieders lippen brandt. Wat is er toch aan de hand met de Rode Duivels? "Wel, we spelen een wereldkampioenschap", opent Roberto Martinez. De bondscoach vindt dat er niet veel te zoeken is achter de nederlaag. "We kregen een matchbal om ons te kwalificeren, maar behaalden niet het resultaat dat we wilden. Zo simpel is het." "Natuurlijk spelen we niet op het niveau dat we gewend zijn én verwachten, maar dat is een proces. Tegen Canada was onze eerste helft niet goed, gisteren was die een pak beter. Voor ons is dat een stap om ons volle potentieel te bereiken voor de cruciale match tegen Kroatië."

Negatieve echo's in de kleedkamer

In de kleedkamer weergalmen de uitspraken van De Bruyne en Eden Hazard. Jan Vertonghen stond gisteren met heel wat emoties de pers te woord. Zit het scheef bij de Rode Duivels? Daar is volgens Martinez niets van aan. "Jans interview is een 100% normale reactie van een speler die er veel om geeft. Er zijn frustraties om het spelniveau en iedereen uit die op een andere manier."

Ik hecht geen waarde aan de uitspraken die in de media verschenen. Roberto Martinez

Dat De Bruyne de ploeg "te oud" noemde in The Guardian, is dan ook geen olie op het vuur van de Duivelse malaise.

"Op dit moment zijn de media druk op zoek naar een reden, maar die is simpel: we halen ons niveau niet", neemt de bondscoach de analyse zelf in handen. "Dat is mijn verantwoordelijkheid." "Het is een spelletje dat de media erg graag spelen. Een speler wordt een halfuur tot een uur geïnterviewd en ze pikken er enkele quotes uit. Ik zeg niet dat het hun verantwoordelijkheid is, maar die quotes worden enkel opgerakeld als het niet goed gaat." "Ik hecht dan ook geen waarde aan die uitspraken. Wat ik kan je vertellen, is dat de spelers geven om dit WK. Dat zie je aan hun emotionele reacties. We willen gewoon winnen, zo moeilijk is het niet."



Ondermaatse De Bruyne