WK-podcast: “De Kroaten hebben nog nachtmerries over Romelu Lukaku”

"Iedereen zal zich nog wel die wedstrijd herinneren in 2013, toen we met 1-2 zijn gaan winnen van Kroatië en Lukaku het bijna op zijn eentje heeft geklaard. Het begin van de Gouden Generatie. Dat zal ook nog wel ergens in hun achterhoofden zitten."

Voorlopig bleef Martinez heel voorzichtig en onduidelijk over de fitheid van Lukaku. Zullen we hem meteen aan de aftrap zien?

"Ik denk dat hij gaat gokken op Lukaku van bij de start", zegt Tom Boudeweel. "Als je hem inbrengt en hij valt uit dan ben je twee spelers kwijt."





"Ik vind trouwens ook niet dat Lukaku enorm veel ritme nodig heeft om invloed te hebben op een wedstrijd", zegt Demarez. "Wat velen bij ons blijkbaar niet meer hebben, heeft hij nog steeds: drive en een winnaarsmentaliteit."

"Dat kan hij dus ook overbrengen op de groep én op De Bruyne. Daar heeft hij meer invloed op dan eender wie in de ploeg."

"Wat nu echt blijkt is dat Lukaku de leider is van deze ploeg, zelfs als hij geblesseerd op de bank zit", vult Boudeweel aan. "Hij spreekt de groep toe en is een bindmiddel. Nog niet zo lang geleden twijfelde hij nog over zijn toekomst bij de Duivels, dus dat vind ik wel een enorme evolutie."