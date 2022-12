Peter Vandenbempt ziet torenhoge inzet voor Duivels: “Eindigen met afgang wens je deze generatie niet toe”

"Welke gevolgen heeft de nasleep van de match tegen Marokko? Weet je, ik vind het goed dat de Duivels zich niet verstopt hebben zoals in 2002 met een persboycot. Ik snap dat ook dat ze ontevreden zijn over de foute info die in L'Equipe stond." "Op basis van de persconferentie van Martinez zullen ze het gebruiken als een soort brandstof. Misschien heeft de heisa hen dichter bij elkaar gebracht." "Máár aan de basis van alles wat geschreven is, liggen wel nog steeds hun eigen verklaringen. Daar zijn dingen gezegd die nog moeilijk te repareren vallen. Ze hebben spelers geraakt in hun ziel, dat blijft hangen." "Ik geloof wel dat ze die zaken opzij kunnen schuiven tegen Kroatië. De Duivels zullen nog één keer een eenheid willen vormen. Een laatste keer de rug rechten en iets laten zien."

De uitschakeling zou niks minder zijn dan een desillusie en een affront. Peter Vandenbempt

"Ik wens het deze generatie ook toe. Want voor de derde match op rij kansloos afgaan... Dan is dit WK een einde in mineur én zonder twijfel het grootste fiasco sinds 1998. Alleen waren we toen een meeloper, die al blij was met een figurantenrol." "Nu zijn we de nummer 2 van de wereld. Uitgeschakeld worden op een pijnlijker manier zou niks minder zijn dan een desillusie en een affront. Zoals de Duitsers 4 jaar geleden, de Spanjaarden in 2014 en Frankrijk in 2002. Dat willen we toch niet voor deze groep."

Het is vooral aan Kevin De Bruyne om op te staan. Want nu rekenen op Lukaku als talisman? Dat is een zware last voor iemand die al een eeuwigheid niet meer gespeeld heeft. Peter Vandenbempt

"Het is wel aan de Duivels zelf om dit op te lossen, want ze hebben zichzelf in deze situatie gevoetbald. Vergeet niet dat ze al aan het ergste ontsnapt zijn, hé. Door Courtois en veel geluk doet de derde groepsmatch er nog toe. Want eigenlijk had het al afgelopen moeten zijn. Stel je dat eens voor..."

"De Duivels zullen wel goéd moeten zijn tegen Kroatië. Hoe groot is de kans daarop?" "Eigenlijk verwachten we iets wat al anderhalf jaar niet gelukt is. België moet het niveau van 2018 benaderen en nog eens een groot land kloppen. Dat lukte voor het laatst tegen Portugal op het EK - maar wel met veel hangen en wurgen."

Voor de bondscoach staat enorm veel op het spel. Kan je bij een uitschakeling nog altijd met Martinez doorgaan? Dat lijkt me toch moeilijk. Peter Vandenbempt

"Het is vooral aan Kevin De Bruyne om straks op te staan. Je kunt zijn onverklaarbaar matige niveau niet alleen toeschrijven aan het spelsysteem. Ook al draait het niet: De Bruyne moet een bal toch nog altijd aan een ploegmaat kunnen geven." "Want nu rekenen op Lukaku als talisman? Dat is een zware last voor iemand die al een eeuwigheid niet meer gespeeld heeft. Kijk naar Memphis Depay - ook hij haalt verre van zijn beste niveau. Van Lukaku mogen we dus geen mirakels verwachten. En van Eden Hazard evenmin."