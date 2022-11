Een mythische mijlpaal die extra motiveert: Thibaut Courtois is straks de man met een missie

De cijferfetisjist in hem is geprikkeld, de geboren winnaar eveneens. Thibaut Courtois heeft donderdag tegen Kroatië een missie. Zijn honderste interland voor de Rode Duivels mag namelijk niet samenvallen met een dieptepunt. In een droomscenario houdt hij ook de nul.

Aan Thibaut Courtois is eigenlijk een boekhouder verloren gegaan. De doelman kent alle statistieken uit zijn carrière moeiteloos uit het hoofd. Twijfelt hij toch aan eentje? Papa Thierry tovert een uitgebreide Excel-sheet boven met de cijfers van zijn zoon. Deze week ging er wellicht een lichtje knipperen. Tegen Kroatië speelt Courtois bij leven en welzijn namelijk de honderdste interland uit zijn carrière. Op 30-jarige leeftijd wordt hij zo Belg nummer zeven die toetreedt tot de "Club van 100". Op zijn eigen website en sociale media blikt de doelman al vooruit op die mijlpaal. "Dit had ik nooit durven dromen", schrijft Courtois er. "Het is een echt avontuur geweest dat me ook als mens gevormd heeft."

Het schrijfsel over zijn 100e cap bewijst de vooruitziendheid van Courtois. Maar zelfs hij zal wellicht niet geweten hebben dat zijn jubileummatch er eentje in de huidige omstandigheden zou worden. Bij verlies tegen Kroatië verlaten de Rode Duivels langs een achterdeur het WK. Bovendien was er die mindere prestatie in wedstrijd nummer 99 tegen Marokko. Wees maar zeker dat de vechter in Courtois niet op deze manier tegen het canvas wil gaan.

Allerhoogste onderscheiding

Te meer omdat ook de cijferfetisjist in de Limburger getriggerd is. Want twee keer raden hoeveel clean sheets Courtois telt bij België? 49. De nul houden tegen Kroatië zou dus betekenen dat er straks exact 50 op 100 in de statistieken prijkt. Op de middelbare school is dat net geslaagd, maar aan de universiteit van het interlandvoetbal studeer je dan af met de allerhoogste onderscheiding. Onder meer internationale kleppers als Gianluigi Buffon (41,48%), Oliver Kahn (33,72%), Manuel Neuer (40,51%) en Hugo Lloris (43,27%) kunnen het gemiddelde niet voorleggen. Belgische legendes Jean-Marie Pfaff (29,69%) en Michel Preud'homme (44,83%) evenmin.

"1 op 2 is een cijfer waar ik trots op zou zijn", beseft Courtois, die zelf vier hoogtepunten opnoemt bij de Rode Duivels.



Als eerste zijn debuut elf jaar geleden in de oefeninterland tegen Frankrijk (zie video hierboven). Meteen kon de toekomstige prijzenpakker pronken met een clean sheet. Ook de 4-2 tegen Nederland - "de start van iets moois" - en de kwalificatie voor het WK 2014 in Kroatië behoren tot de favorieten. En uiteraard de historische kwartfinale tegen Brazilië in 2018. "Het WK in Rusland was het ultieme hoogtepunt", mijmert Courtois.

Door tot volgende WK

Een glansrijk verleden, dus. Maar wat brengt de toekomst voor Courtois als het straks foutloopt tegen Kroatië? Overweegt hij dan om, net als andere Duivels van de "Gouden Generatie", een punt te zetten achter zijn interlandcarrière? "Dat niet", onthulde de doelman gisterenmiddag. "Ik heb er een paar keer over nagedacht, maar zulke toernooien met de nationale ploeg zijn te mooi. Zeker tot het volgende WK wil ik doorgaan." "Al weet je nooit wanneer het de laatste keer is", ging Courtois verder. "Kijk naar Italië dat zich niet kon kwalificeren voor deze editie. Na 2002 heeft het voor ons land ook 12 jaar geduurd, hé. Je weet dus nooit wanneer het je laatste WK-match is. Donderdag wil ik geen spijt hebben." Maar wel een reden om te vieren. Met of zonder 50% op het rapport.