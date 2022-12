Wat een ontgoocheling: WK eindigt in poules voor Rode Duivels, ondanks grote kansen Lukaku

Kroatië-België in een notendop:

Gevaarlijke Mertens

Lag een basiself van de Rode Duivels ooit al zo onder de loep als die tegen Kroatië?



De bal lag bij Roberto Martinez, die de gedurfde keuzes niet schuwde. Plots was er een basisplaats voor Dries Mertens en Leandro Trossard, ook Yannick Carrasco en Axel Witsel kregen het vertrouwen.



Eden Hazard en Romelu Lukaku? Jokers voor de tweede helft.



Het was een gok waarbij het dubbeltje na amper 8 seconden al bijna verkeerd viel. Perisic knalde meteen een kans zo’n metertje naast. Binnen dezelfde openingsminuten kwamen de Kroaten nog eens gevaarlijk opduiken - zonder gevaar.



Criticasters slepen de messen al, believers zagen dat de Duivels nog leefden.



Én rond het kwartier zelfs goeie mogelijkheden op een openingstreffer forceerden. Er was een schotje van Carrasco, maar vooral een huizenhoge kans voor Mertens. Eindelijk verstuurde De Bruyne eens zo’n typische splijtende pass naar de pocketspits. Alleen kon Mertens een gebrek aan hoogvorm niet verbloemen: zijn plaatsbal verdween ver over.





Zonde.



Zeker toen enkele minuten later - we waren nog steeds het openingskwartier - Kroatië een strafschop kreeg. Weer een ongelukkige fout van Carrasco in de zestien.





Gelukkig begon in de controlekamer van de VAR een lampje te knipperen. De buitenspelmachine had offside gezien die met het blote oog eigenlijk niet zichtbaar was.



Wij klaagden - in tegenstelling tot voetbalromantici - niet.