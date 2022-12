Buitenlandse media zijn vernietigend voor Romelu Lukaku: "Hij geeft miljoenen Belgen nachtmerries"

Na de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels op de Wereldbeker worden de Belgische pennen in vitriool gedoopt, maar wat is de teneur in het buitenland? Lees hier een samenvatting van wat er onder meer in Nederland, Frankrijk en Italië wordt geschreven over de Belgische WK-exit.

"België knock-out", kopt De Telegraaf over de Belgische uitschakeling. "Voor de Rode Duivels is het WK uitgedraaid op een grote deceptie."

"Het is allemaal net niet geweest voor de Belgen. In de derde en beslissende groepswedstrijd was het lange tijd Kroatië dat het betere van het spel had, maar in de slotfase kwam België nog meerdere keren dicht bij de verlossende goal, maar gebrek aan scherpte brak de ploeg, die dit WK maar éénmaal wisten te scoren, op."

Het is over en sluiten voor de Belgen, die dit toernooi weinig indruk hebben gemaakt. Algemeen Dagblad

Algemeen Dagblad kiest voor "roemloze aftocht". "Het is over en sluiten voor de Belgen, die dit toernooi weinig indruk hebben gemaakt. De ‘gouden generatie’ met onder anderen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku blijft daardoor verstoken van een absolute hoofdprijs." "België kon dit WK de vorm van vier jaar geleden, toen brons de ploeg ten deel viel, nimmer evenaren. België streed en speelde de beste wedstrijd van het toernooi, maar kon het doel niet vinden. Juist op het moment dat de zuiderburen hun vorm leken te hervinden, houdt het dus op voor de mannen van Martinez." Voetbal International ziet dat "missers Lukaku de Belgen fataal worden", de NOS schat de 0-0 in als "roemloos einde van 'Gouden Generatie' Belgen". "Na de kwartfinales op het WK van 2014 en het EK van 2016, de derde plek op het WK van 2018 en de EK-kwartfinales van vorig jaar moest het nu al na drie groepswedstrijden de witte vlag hijsen", schrijft de openbare omroep. "Een hard gelag en gezien de leeftijd van spelers als Vertonghen (35), Mertens (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33) vermoedelijk het einde van meerdere interlandcarrières. Bondscoach Martínez stapte na de rappe uitschakeling in Qatar in ieder geval al op. Wordt ongetwijfeld vervolgd." (lees voort onder de video)

Buitenland is snoeihard voor Romelu Lukaku

De noorderburen zijn al bij al nog mild, elders is het toontje eerder giftig. La Gazzetta dello Sport zoomt in op de ongelukkige wedstrijd van Romelu Lukaku. "Un flop mondiale", schrijft de roze krant over de Inter-spits. "Een WK-flop." "Eerst enkele knotsgekke missers, daarna de wanhoop en de tranen. Zijn teveel aan foutjes maken duidelijk dat zijn conditie nog niet op punt staat." "Il bomber nerazzurro was weinig lucide en is ondanks de inspanningen van de voorbije weken nog niet in topvorm." "Het beste wat nu kan gebeuren is een snelle terugkeer naar Milaan, waar hij het eerste deel van het seizoen - een nachtmerrie - kan afsluiten."

Deze ploeg stond in februari nog op nummer 1 in de FIFA-ranking, maar met de verzameling sterren is dit het volgende toernooi op een lijst met ontgoochelingen voor hun fans. BBC