Wat is ideale profiel voor nieuwe bondscoach? "Voor Vermaelen is het te vroeg", ontdek de top 5 van onze poll

"Hij moet ook technisch en tactisch vernuft hebben, moet goed communiceren met zijn spelers en moet verschillende talen spreken. Eigenlijk is er maar één man: inderdaad, Hein Vanhaezebrouck."

Meer dan 47.000 surfers gaven in de eerste uren na de persconferentie van Roberto Martinez hun advies door aan de Belgische voetbalbond.

"Ik zet er ook Wouter Vrancken bij", vulde Steven Defour aan. "Te snel? Wat is te snel? Ik weet wat hij kan."

"Te vroeg? Dat is als je geen ervaring hebt als hoofdcoach"

Hein Vanhaezebrouck ging in op de vraag of het voor een beloftevolle coach ook te vroeg kan zijn om bondscoach te worden van de Duivels.

"Te vroeg, dat is voor mij als je nog geen ervaring hebt als hoofdcoach. Ik hoor de naam van Thomas Vermaelen (assistent onder Martinez), maar dat vind ik te vroeg."

"Vincent Kompany heeft al jaren ervaring, maar in het begin was het ook niet gemakkelijk. Je voelt dat hij het in zich heeft."

"Ik hoorde Martinez ook zeggen dat 21 jongens een trainersdiploma hebben. Ho maar: zo heb ik er al veel zien passeren."

"Bij de vorige internationals ook, maar die zijn al lang weg van het toneel. Als er een paar tussen zitten die goed zijn, dan is het al een succes."