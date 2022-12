Geen prijzenpakker, wel procesversneller ondanks bitter eind: dit was Roberto Martinez bij de Duivels

Na 6 jaar aan het roer is zijn houdbaarheidsdatum overschreden. Roberto Martinez neemt met tranen in de ogen afscheid van "zijn" Gouden Generatie Rode Duivels. De bronzen plak in Rusland blijft voor eeuwig zijn grootste triomf, maar ook achter de schermen is de Spanjaard zijn impact voelbaar. Een overzicht van tijdperk-Martinez.

Na een gigantische EK-kater in 2016 stelt Roberto Martinez zich voor als bruisende pijnstiller bij de Belgische voetbalbond. Die zoekt druk naar een vervanger, want tactische tekortkomingen kosten Marc Wilmots zijn job als bondscoach. Een opvolger moet zelf zijn kandidatuur ingeven in Tubeke. Eentje die Martinez goed verzorgt. Grote successen - op een FA-cup met Wigan na - boekte de Spanjaard niet in zijn trainerscarrière. Toch vertrouwt de bond erop dat de ex-trainer van Everton de Gouden Generatie naar een hoger niveau kan tillen. "Het professionalisme verrast me", zegt Martinez op zijn eerste dag in België. "Ik voel me nu al welkom, terwijl ik nog maar 4 of 5 uur in Brussel ben."

Op 1 september volgt zijn eerste schooldag. In een oefenpot tegen zijn vaderland Spanje, wil Martinez zien hoe ver de Duivels staan. De Spanjaarden domineren de wedstrijd tegen bleke Belgen. Er is nog werk aan de winkel.

Bronzen winnaarsmentaliteit

"We moeten dringend een winnaarsmentaliteit creëren", legt Martinez de vinger op de wonde. Samen met een tactische switch naar 3 centrale verdedigers achterin - waardoor Vertonghen en Alderweireld verlost zijn van hun loopverplichting als backs - zorgen die voor een nooit eerder vertoonde reeks bij België. De Rode Duivels reizen af naar het WK in 2018 met een ongeslagen status. In Rusland stormen de Belgen door de groepsfase. Een thriller tegen Japan en heroïsche partij tegen Brazilië verwennen het volk. Frankrijk maakt een einde aan een ongeslagen reeks van 24 matchen en stuurt België naar de kleine finale.

Het is geweldig om de steun te voelen van alle fans in België. Roberto Martinez

De wereldbeker kan Roberto Martinez niet op de Grote Markt in Brussel tonen, maar de aanwezige mensenmassa heeft genoeg aan de bronzen plak van hun helden. "Het is ongelooflijk", glundert de coach bij intrede in zijn nieuwe thuisland. "In Rusland voel je niet hoe elke fan in België meeleeft, het geeft een geweldig gevoel om hun steun nu te voelen." Het resultaat van een berg werk voor én achter de schermen. Iedereen die de Spanjaard van dichtbij meemaakte in Tubeke getuigt dat hij heel wat processen versneld en geprofessionaliseerd heeft. "Roberto was overal", getuigde een voormalige bondsmedewerker gisteren. "Van de nationale U15 tot de Homeless Cup, de opening van een kunstgrasveld in provinciale, de launch van een zoveelste project, de opmars van de Red Flames tot de bronzen WK-droom." Gentleman "Mister Martinez" verovert een plekje in ieders hart.

Angst voor verjonging

Na een derde plek op een WK gaat de lat nog hoger. "Het is tijd om te oogsten met deze generatie", titelen de krantenkoppen. De nummer 1-plek op de FIFA-wereldranglijst volstaat niet langer. De Rode Duivels richten hun pijlen op EURO 2020. Een jaar corona-uitstel is geen cadeau voor een ouder wordende selectie. Vooral de verdediging - die Kompany zag afzwaaien - vecht tegen de klok. Roberto Martinez botst met zijn ploeg in de kwartfinales op de latere Europese kampioen Italië. Het scorebord (2-1) verzacht de pijnlijke kaakslag. De roep om verjonging klinkt almaar luider. Maar de people manager houdt vast aan zijn innige band met spelers waarmee hij successen haalt. Eden Hazard - op de dool bij Real Madrid - krijgt zelfs de goedkeuring om de Rode Duivels te gebruiken om matchritme op te doen.

Alderweireld (33), Vertonghen (35), Witsel (33), Hazard (31) ... Neen, Roberto Martinez heeft geen boodschap aan doorselecteren voor het daaropvolgende WK. Dat toernooi moet "The Last Dance" worden van een Gouden Generatie. Maar de routiniers missen vertrouwen, ritme, of beiden. Het rapport waarmee de Rode Duivels naar Qatar trekken is geen oppepper. Sterker nog: België is anno 2022 gebuisd op zijn rapport. De 7 op 15 tegen Egypte, Nederland, Polen en 2 keer Wales oogt bijzonder pover.

En ook op het toernooi volgt geen beterschap. Een dubbele uppercut tegen Marokko (0-2) en Kroatië (0-0) betekent het einde van het tijdperk-Martinez. Ach, blijkbaar was de liefde met de bond - door een aanslepende contractverlenging - voor het WK toch al bekoeld. De Spaanse heer zal voor eeuwig in brons verhuld zijn.

De resultaten van Martinez bij de Belgen