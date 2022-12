Deinze droomt van "mijlpaal" in de beker én van nog meer: "Vertrouwen in de toekomst"

Vergeet het WK, leve de Croky Cup. Dinsdagavond worden de eerste 1/8e finales gespeeld, woensdag zijn er nog 3 duels. Deinze verwelkomt Zulte Waregem en draait als enige club uit 1B nog mee in de beker. "In een goeie dag maken we een kans", zegt oude bekende Steve De Ridder.

Voor de 1B-clubs betekent het einde van het WK het begin van hun korte wintervakantie, maar die vlieger gaat nog niet op voor Deinze. De 1/8e finale tegen Zulte Waregem in de beker is hun verlengstuk. "Winst zou een mooi einde van ons jaar zijn", zegt Steve De Ridder, 35 en ex-Zulte Waregem. In de vorige ronde klopte Deinze Eupen. "We mogen met vertrouwen uitkijken naar deze match en ik denk dat we een goeie kans maken in een goeie dag." Deinze heeft niet stilgezeten de voorbije weken, Essevee pikt de draad weer op na het WK en een maand zonder competitie. Een belangrijk verschil? "Ja, het kan zeker een voordeel zijn voor ons. We zijn in vorm en we zijn fit."

"Vertrouwen in de toekomst: er is een strategie"

Bij Deinze kunnen ze weer lachen na een turbulent seizoensbegin. Het kwam bijna een jaar geleden in Aziatische handen, maar die overname kende veel kinderziektes. Na de intrede van Marc Grosjean als T1 in oktober draait Deinze weer. "Die trainerswissel was broodnodig", zegt De Ridder. "Er is nu meer structuur en duidelijkheid in ons spel." Ook de ambitieuze voorzitter Denijs Van de Weghe is blij met de kentering. "Een nieuwe trainer installeren was de juiste keuze. En de plooien met de eigenaars zijn weer gladgestreken." "Ik heb nog altijd ambitie. We stonden laatste en dan moet je aan de bel trekken zodat iedereen wakker is." "Volgend jaar mikken we weer een stapje hoger. In 2026 bestaan we 100 jaar. Dan in eerste klasse vertoeven, dat is nog altijd een droom."

