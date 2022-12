Welke WK-gangers zijn (niet) inzetbaar in de beker? Van de Genkse macarena-dansers tot de verguisde Amallah

2 dagen na het WK voetbal draait het Belgische bekervoetbal weer op volle toeren. Laat het WK sporen na in de selecties van de bekerteams? We zetten de WK-gangers en hun inzetbaarheid per bekerploeg op een rijtje.

Japanse WK-ganger van Cercle wil beslissend zijn

Bij KAA Gent was Elisha Owusu de enige WK-ganger. De defensieve middenvelder van Ghana mocht uiteindelijk geen enkele minuut spelen in Qatar. Normaal is hij vanavond inzetbaar tegen Cercle. De enige WK-ganger van Cercle wil dan weer een voortrekkersrol spelen. De Japanse spits Ayase Ueda kwam enkel in de groepsmatch tegen Costa Rica aan spelen toe.



Na de WK-exit tegen Kroatië in de 1/8e finales keerde Ueda onmiddellijk terug naar de Vereniging. Met als ambitie Cercle naar de kwartfinales van de Beker en de top 8 van de competitie loodsen.

Kameroener trainde sinds WK niet meer mee bij KVM

KV Mechelen moest tijdens het WK enkel Samuel Oum Gouet afstaan. Hij verzamelde bij Kameroen 99 speelminuten op het WK, maar trainde sindsdien nog niet mee bij KVM.



De kans lijkt dan ook heel klein dat Oum Gouet, die dit seizoen geen vaste basisspeler is, vanavond in actie komt tegen Seraing.

Geen WK-gangers in OHL-KVK

Beide teams hadden geen spelers op het WK.

Geen WK-gangers in Union-KVO

Beide teams hadden geen spelers op het WK.

Vincent Janssen is geschorst, Amallah is verguisd

Bij Antwerp is 1 van de 2 WK-gangers geschorst: Vincent Janssen. De Nederlandse spits kreeg voor een slaande beweging tijdens de bekermatch tegen SK Beveren een schorsing van 5 wedstrijden, waarvan 2 voorwaardelijk. Rode Duivel Toby Alderweireld is wel inzetbaar voor de kraker tegen Standard. De aanvoerder hervatte ruim een week geleden de trainingen bij Antwerp en is klaar om The Great Old op sleeptouw te nemen. De enige WK-ganger van Standard zal sowieso niet te bewonderen zijn vanavond. De verguisde Selim Amallah werd al vroeg in het seizoen naar de B-kern verbannen omdat hij zijn contract weigerde te verlengen. Standard ziet de marktwaarde van Amallah wel flink stijgen, omdat hij bij WK-revelatie Marokko in bijna elke wedstrijd in de basis stond. Leidt dat in de wintermercato dan toch tot een verlossende transfer? De match tussen Antwerp en Standard is vanaf 20.30 uur live te bekijken op Canvas of met livestream bij sporza.be.

Hofleverancier Club ziet "hongerige" WK-gangers

Met 8 stuks was Club Brugge hofleverancier van WK-gangers uit de Jupiler Pro League. "Ik ben heel tevreden over hoe ze zijn teruggekeerd van het WK", zegt Club-coach Carl Hoefkens. "Ze hebben vanaf de 1e minuut hun honger en motivatie getoond. Met zo weinig trainingen was die volle focus ook heel belangrijk." De 8 WK-gangers van Club zijn dus allemaal speelklaar morgen: Tajon Buchanan en Cyle Larin (Canada), Noa Lang (Nederland), Simon Mignolet en Hans Vanaken (België), Denis Odoi en Kamal Sowah (Ghana) en Andreas Skov Olsen (Denemarken). Ook de enige WK-uitverkorene van STVV staat op het wedstrijdblad: Daniel Schmidt. De Japanse doelman moest zijn handschoenen niet aantrekken op het WK en stond tijdens het laatste oefenduel van de Kanaries alweer tussen de palen.

Staat Canadese WK-ganger aan aftrap bij Deinze?

Deinze-middenvelder Liam Fraser kwam in de groep van de Rode Duivels niet in actie voor Canada. 3 dagen na de laatste groepsmatch kreeg Fraser wel speelminuten in de Challenger Pro League. Of Fraser een basisstekje krijgt tegen Zulte Waregem, is wel nog maar de vraag. Sinds zijn WK-trip moest hij vrede nemen met invalbeurten van 6 en 10 minuten bij Deinze, terwijl hij voor de WK-break wel een vaste basisspeler was.

El Khannous is het grote vraagteken bij Genk