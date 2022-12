Hein Vanhaezebrouck hekelt gebrek aan VAR bij Croky Cup: "Het is te duur zeker?"

Niets dan respect tussen de coaches op de persconferentie na de wedstrijd. Maar Miron Muslic gaf wel te kennen dat Matisse Samoise aan Olivier Deman had toegegeven dat het geen overtreding was: "Die jongens kennen elkaar van de U21 van België. Samoise en Deman waren na de wedstrijd aan het lachen, omdat Deman gewoon kramp kreeg."

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck ging daarop door en haalde een wederkerend pijnpunt aan: "Waarom is er geen VAR? We zijn twee professionele teams. Waarom kan je dat niet organiseren in de beker?"

"Als je nog in de eerste fase van de beker zit, kan ik dat begrijpen. Dan is er nog een aantal ploegen dat die faciliteiten niet heeft. Maar zeker vanaf de 1/8e finales, wanneer de grote clubs overschieten, dan moet dat toch geregeld kunnen worden?"

Vanhaezebrouck sloot zijn betoog dan ook ietwat cynisch af: "Het is te duur zeker?"

De wedstrijd had een VAR goed kunnen gebruiken. Niet alleen bij de discutabele rode kaart, maar ook bij de eerste goal had een dubbelcheck voor buitenspel niet overbodig geweest.

Vanhaezebrouck kreeg ook nog een vraag over zijn opstelling voorgeschoteld, want de trainer koos voor grotendeels dezelfde basiself als in de competitie. Davy Roef bijvoorbeeld, bekerheld van vorig seizoen, mocht ook niet spelen.

Vanhaezebrouck was daar opvallend kort over: "Dat zijn keuzes die ik maak, maar ik ga daar niet teveel over zeggen. Die zijn bewust gemaakt, maar daar zal ik het bij houden."