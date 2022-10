Vanhaezebrouck scherp voor voorzitter: "Als ze vinden dat ik niet de juiste man ben, geen probleem"

"De excuses zijn op. Zondag is de match van de waarheid tegen KV Mechelen. Genoeg is genoeg."

Voorzitter Ivan De Witte had na de pijnlijke nederlaag tegen Djurgarden in de Conference League de druk bij AA Gent nog wat de hoogte in gestuwd.

De 3-0-zege tegen KV Mechelen deed dan ook deugd, ook bij coach Hein Vanhaezebrouck. "We speelden een volwassen prestatie, gezien de heisa die was gecreëerd rond deze wedstrijd. We zijn er op een heel volwassen manier mee omgegaan", zei hij.

"Het ging vooraf over crisis, laatste keer, laatste verwittiging... Het was bijna een drama en er is al genoeg drama in de wereld", aldus Vanhaezebrouck, die de uitspraken van zijn voorzitter duidelijk nog niet was vergeten.

"Ik ga nu ook geen hoera-stemming creëren. Woensdag moeten we naar Union en als we daar verliezen, is het opnieuw drama. Misschien moeten we proberen niet te verliezen, zodat het rustig blijft."