Hein Vanhaezebrouck: "Onvoorstelbaar: alsof Dino Hotic een nieuwe speler is"

Net als Anderlecht heeft AA Gent oktober niet op de beste manier geopend. Het verloor met 3-4 tegen Cercle Brugge.

"Cercle Brugge heeft 5 keer in 9 matchen gescoord en deed dat nu plots 4 keer. Dan is het duidelijk waar het probleem lag", legde Hein Vanhaezebrouck de vinger op de wonde.

"Onze baken waar we zoveel op konden rekenen, zeker vorig seizoen, was er vandaag niet. We kwamen constant in de problemen."

"Hoe we verdedigden... Ik had de indruk dat Dino Hotic (goed voor een hattrick bij Cercle Brugge) een nieuwe speler was. Alsof niemand hem kende. Het was onvoorstelbaar."