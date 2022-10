Hattrickheld Hotic schenkt Cercle Brugge in Gent zijn 2e zege van seizoen met late penalty

AA Gent - Cercle Brugge in een notendop:

Depoitre op de paal, Denkey treft wél raak

Vuurdoop als T1 bij Cercle voor Miron Muslic en die drukte meteen zijn stempel met vier wissels in de basis. De opvolger van Dominik Thalhammer liet zijn team ook vanaf de start hoog druk zetten, Gent had het er knap lastig mee. Cercle-doelman Majecki keek werkloos toe. Pas halfweg de eerste helft kon Gent voor gevaar zorgen. Castro-Montes zette Somers met een knappe panna in de wind en legde af voor Depoitre. Die pakte uit met een fraai schot, maar de paal voorkwam de 1-0. Majecki stond dan weer pal op de herneming van Cuypers. Cercle ontsnapte en sloeg nog geen twee minuten later zélf toe. Vanhoutte kon een lage voorzet van Deman nog net tot bij de vrijstaande Denkey deviëren en die opende van dichtbij makkelijk de score. Geen 1-0 dus, maar 0-1. Voor Gent was het even slikken, een stevige reactie van de thuisploeg bleef nadien ook uit.

Gent komt drie, maar geen vier keer terug

Gent moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft en die begon alvast goed voor de thuisploeg. Na een knappe omschakeling lanceerde Samoise Cuypers en die omspeelde handig de ver uitgekomen Majecki. Vanuit een scherpe hoek mikte hij vervolgens zijn zesde competitietreffer voorbij de Cercle-doelman: 1-1.



Ondanks de gelijkmaker bleef de Gentse motor sputteren. Op het uur kwam de thuisploeg zelfs met de schrik vrij toen een afstandsschot van Hotic op de paal strandde. Meteen daarna was het wél raak voor de Bosniër. Na een knappe assist van Denkey bracht hij Cercle opnieuw op voorsprong.



Twintig minuten voor het einde schoot Cercle in eigen voet. Marcelin ging de mist in op een voorzet van Samoise en via de rug van Depoitre viel de bal voor de voeten van Cuypers. Die toonde nog maar eens zijn torinstinct en bracht Gent voor de tweede keer langszij.



Een tik voor Cercle, maar dat toonde een buitengewone veerkracht. Denkey kroop nog maar eens in de rol van aangever en Hotic borstelde met zijn gouden linker de bal buiten het bereik van Roef: 2-3. Gent zette nog geen minuut later orde op zaken. Marcelin en Majecki zagen er niet goed uit op een lage voorzet van Odjidja en zo kon Depoitre zijn eerste competitietreffer makkelijk in doel lopen.



Gent wou meer en kwam ook bijzonder dicht bij de 4-3. Na een slechte tussenkomst van Popovic kon Cuypers een derde keer scoren, maar Heitor haalde de bal nog van de lijn.



Het venijn zat in de staart voor Gent. Op aangeven van de VAR ging de bal in de slotfase plots op de stip voor een duwfout op Van der Bruggen. Hotic liet de kans niet liggen en maakte zijn hattrick compleet. Cercle gaf de voorsprong geen vierde keer uit handen en boekt zijn tweede competitiezege.