Vanhaezebrouck scherp voor defensie: "Kan ze niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort"

Als Djurgardens een IKEA-kast was, dan kon je KAA Gent het best vergelijken met een tweedehands exemplaar zonder vijzen.

De Buffalo's acteerden in Zweden bijzonder wankel achterin. Trainer Hein Vanhaezebrouck zag de defensieve wanprestatie met lede ogen aan.

"We geven ongelofelijke doelpunten weg, dingen die ik in mijn hele leven nog niet gezien heb", foeterde Vanhaezebrouck. "Bij de eerste tegengoal gaf iemand aan de zijlijn met de binnenkant van de voet een pass naar een ploegmaat die alleen in de zestien stond."

"Bij de 3-0 mocht een kerel van 1 meter 77 binnenkoppen tussen reuzen van bijna twee meter", ging HVH verder. "Dat zegt genoeg. Na rust hadden we meteen kunnen reageren, maar we startten nóg slechter dan we geëindigd waren."