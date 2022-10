Hugo Cuypers toont kapotte veters na niet-gefloten penalty: "Ik had geen reden om me te laten vallen"

Hugo Cuypers probeerde het verschil te maken voor AA Gent, maar ook hij botste op de Zweedse muur. "De kansen waren er wel en we hadden ook twee keer een penalty moeten krijgen, denk ik."

"De laatste pass en de afwerking waren net niet zuiver genoeg. We hebben er alles aan gedaan en heel weinig weggegeven. Zij scoorden op één corner en kropen toen nog verder achteruit. Zolang wij die gelijkmaker niet maakten, was het moeilijk. Maar ik denk wel dat er beterschap was."

Op het uur kreeg Cuypers geen strafschop, toen hij in de zestien over het uitgestoken been van Danielson tuimelde. Een zuivere penalty, vond Sporza-commentator Filip Joos in het interview na afloop. De reactie van Cuypers was veelbetekenend: de spits wees naar de kapotte veters van zijn rechterschoen.

"Dat is dus eerder hij die op mij stapt, dan ik die hem raak. Ik had geen enkele reden om me daar te laten vallen, ik stond 1 op 1 met de doelman. De pass was daar wel perfect, maar het zat wat tegen voor ons. We zitten nu in zo'n periode, het is nu aan ons om zondag wel 3 punten te pakken." Dan gaat het op bezoek in Eupen.