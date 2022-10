KAA Gent incasseert weer Europese uppercut in Zweden na defensief geklungel

Sleutelmoment: De minuten rond de rust duwt Djurgardens even het gaspedaal in, al is het vooral Gent dat defensief helemaal de mist ingaat. Drie doelpunten, twee van Wikheim, één van Banda dompelen de Buffalo’s onder in een nachtmerrie.

Man van de match: Wikheim, ooit nog in Gentse loondienst, heeft na vanavond al zijn mogelijke appeltjes geschild. Twee doelpunten en nog eentje afgekeurd, meer moet dat niet zijn.

Statistiek: Het is de derde competitieve wedstrijd van Gent op Zweedse bodem. Tegen Göteborg en Kalmar werd het telkens 4-0. Gent kon deze keer wel een beetje goedmaken, maar de vier geslikte doelpunten blijven staan als teleurstellende statistiek.