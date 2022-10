KAA Gent spoelt Europese kater door met ruime zege tegen zwalpend KV Mechelen

Man van de match: op de rechterkant was Matisse Samoise cruciaal voor de Buffalo’s. Wie de longen van de Gentenaar wil tellen is even bezig, met veel acties in beide zestienmeters. Betrokken bij de eerste en de tweede goal, en onmisbaar bij dit Gent.

Sleutelmoment: Enkele minuten na rust wil Birger Verstraete een Gentse aanval afbreken met een cynische maar stevige tackle. De middenvelder wil de gele kaart aanvaarden maar ziet dan de rode kaart onder zijn neus gestopt. Te gevaarlijk oordeelt Boterberg, zelfs na interventie van de VAR. Douchen voor Verstraete, bevrijding voor Gent.

Opvallend: De Gentse keeperstactiek is niet heel doorzichtig. ‘Europa-keeper’ Nardi werd donderdag overgeslagen, in het voordeel van Davy Roef. Die zat vandaag dan weer op de bank, met de Fransman onder de lat.