Ivan De Witte reageert scherp na Europese blamage: "We kunnen dit niet langer tolereren"

Ivan De Witte bleef tijdens de coronaperiode lange tijd thuis bij Europese verplaatsingen. Gisteren was de voorzitter van de Buffalo's er voor het eerst sinds lang nog eens bij, maar veel plezier heeft hij niet beleefd aan die trip. Vroeg in de 2e helft stond er al 4-0 op het scorebord, het werd uiteindelijk 4-2.

"Ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag. Ik kon het niet plaatsen. Mijn emoties gingen van ongeloof tot ontgoocheling en zelfs een beetje boosheid. Ik ben al meer dan 20 jaar voorzitter en ik heb al veel matchen gezien, ook Europees, maar wat ik gisteren zag, heb ik nog maar zelden meegemaakt", reageert De Witte bij Sporza.

"Het was AA Gent onwaardig en onaanvaardbaar. We komen stilaan op het punt dat het niet meer gaat over de ploeg of over wedstrijden, maar over de club. En dan kom je ook uit bij de Raad van Bestuur en de voorzitter. Ik heb de spelersgroep vorige week al eens gewezen op hun verplichtingen als werknemer tegenover die werkgever die hen betaalt."

"Afgelopen weekend in Eupen zag ik wel meer inzet en ik had verwacht dat zich dat zou doorzetten tegen Djurgardens. Maar wat ik gisteren zag, leunde niet aan bij die vraag. Het lijkt wel alsof het knopje grinta wordt uitgeschakeld wanneer er iets gebeurt in de wedstrijd. Dat mag eigenlijk niet gebeuren."