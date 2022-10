Woordvoerder Anderlecht veroordeelt rellen: "Sorry aan West Ham, zullen met onze fans spreken"

Toen het tumult gisteravond losbrak, kwamen er agenten tussenbeide om de gemoederen te bedaren. Verschillende mensen werden opgepakt, onder meer een supporter die een agent een gebroken pols zou hebben bezorgd. Vier agenten raakten gewond, twee moesten naar het ziekenhuis, wist Sky Sports. Op de persconferentie na de wedstrijd in de Conference League nam woordvoerder Mathias Declercq van Anderlecht het woord. Hij veroordeelde de feiten en beloofde de supporters aan te spreken. "Wij aanvaarden dit gedrag niet, niet in ons eigen stadion en niet op verplaatsing. We zullen de supporters hierover aanspreken en ook met UEFA zullen we dit bespreken. We willen ons bij West Ham verontschuldigen voor dit gedrag."

Anderlecht-coach Felice Mazzu ging na de match niet in op de feiten. West Ham-coach David Moyes wel: hij zei voor de camera dat het goed is dat Anderlecht het geweld veroordeelde. "Het is een goeie zaak dat de perswoordvoerder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de club."



"Dit siert hen, want het is een grote club. Ze willen hun eigen club beschermen en daar hebben ze gelijk in."



"De focus van iedereen verdwijnt wanneer er op een of andere manier problemen zijn met supporters. Mij interesseerde het niet, want het is een van die dingen waar je niet over wil praten. Ik wil er niet meer aandacht aan schenken dan nodig is."



Declercq benadrukte dat het voorlopig bij die eerste reactie van de club blijft. Ze willen eerst het matchrapport inkijken voor ze eventueel uitgebreider reageren.



Er zouden voor de match ook al ongeregeldheden geweest zijn tussen fans van beide ploegen, maar dat trok de woordvoerder van Anderlecht in twijfel: "Wij hebben gisterenavond nog navraag gedaan en noch bij onze security, noch bij de lokale politie zijn er incidenten gemeld."