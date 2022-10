Jo Coppens (31) keept 1e match op hoogste niveau in 9 jaar: "Het was genieten"

Jo Coppens was ooit een toptalent bij Cercle Brugge en bij de Belgische jeugdelftallen. Maar de grote doorbraak kwam er nooit. Coppens zocht zijn heil in de lagere klassen, in Nederland, Duitsland en zelfs Noorwegen.



Maar op zijn 31e is Limburger Coppens toch weer in België, als tweede doelman bij STVV. En omdat Daniel Schmidt er door een blessure niet bij kon zijn, stond hij eindelijk nog eens tussen de palen in de Jupiler Pro League.

"Het was van 2013 geleden dat ik nog eens een wedstrijd op het hoogste niveau had gekeept. Het was echt genieten vandaag."

"Maar dat is het voor elke keeper, als je in zo'n ploeg terechtkomt. Alle jongens leggen hun kop ervoor. Ik heb eigenlijk niets te doen gehad."

Als Schmidt niet fit geraakt, speelt Coppens woensdag ook tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion, de plaats waar het voor hem allemaal begon. "Een mooie wedstrijd. Dat zou thuiskomen zijn voor mij."